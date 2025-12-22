睡飽還累怎麼辦？「簡單5招」讓你提升睡眠品質

fb ig video search mobile ETtoday

記者曾怡嘉／台北報導

即使睡滿八小時，白天仍感到疲憊嗎？其實很常見，原因往往不只「睡不夠」，而是睡得不夠好、生活節奏失衡，或身心長期處在消耗狀態。想改善「睡飽還是累」，可以從以下幾個方向著手調整。

#重視睡眠品質

睡眠深度比時數更重要，睡前一小時避免滑手機、追劇，因為藍光會抑制褪黑激素分泌，讓大腦無法真正放鬆，建議建立固定的睡前儀式，例如洗熱水澡、聽輕音樂，讓身體知道「該休息了」。

#別過度消耗「隱性體力」

長時間久坐、精神高度集中、情緒壓抑，都會悄悄消耗能量，建議工作或用腦一段時間後，記得短暫起身走動、伸展，讓血液循環恢復。情緒也要避免長期內耗，適度表達感受，本身就是一種休息。

#檢視飲食是否均衡

當身體缺乏蛋白質、鐵質、維生素B群，容易讓人精神低落、全身無力。三餐要有優質蛋白質與原型食物，別只靠精製澱粉撐一整天，另外水喝不夠也會造成疲勞感，這點要特別留意。

#適度運動能改善睡眠深度

適度運動不會讓你更累，反而能提升能量。像是瑜伽、伸展、核心訓練，每周2-4次，都能改善睡眠深度與白天清醒度。

#留意壓力和是否自律神經失調

長期睡飽仍累，可能與慢性壓力、焦慮、自律神經失調有關。如果伴隨心悸、頭暈、注意力難集中，建議尋求專業醫師協助。

睡眠品質, 疲勞原因, 生活調整, 適度運動, 飲食均衡

