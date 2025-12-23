百貨耶誕怎麼玩？露營車調酒派對開喝　「迪士尼小汽車節」帶小孩放電

fb ig video search mobile ETtoday

記者蔡惠如／綜合報導

耶誕節進入倒數階段，百貨也加碼體驗型的節慶活動，從夜間微醺派對、會員專屬體驗，到親子族群喜愛的迪士尼主題展覽，吸引不同客群在年末走進商場。Global Mall 環球購物中心新北中和主打「異國微醺派對」，鎖定成人聚會與送禮需求；台南南紡購物中心則迎來「迪士尼小汽車節」年度最終站，以九大主題展區與互動體驗，成為親子族群的耶誕熱門去處。

▲環球購物中心新北中和、南紡購物中心推耶誕體驗活動。（圖／各業者）

▲環球購物中心新北中和推「大人系」的耶誕體驗活動。（圖／各業者）

Global Mall 中和環球購物中心從 12／25 至 12／28 期間，推出「耶誕市集異國微醺夜」活動，結合爵士樂、舞蹈表演與調酒秀，將百貨廣場轉換成夜間派對空間。活動首日以紐奧良爵士樂揭開序幕，接續由亞洲花式調酒冠軍陳武良帶來現場演出，周末則安排西班牙 Flamenco 與美式踢踏舞，營造不同國家的節慶氛圍。

▲環球購物中心新北中和、南紡購物中心推耶誕體驗活動。（圖／各業者）

市集也同步集結異國料理、鹹食小點與文創選物攤位，並規劃「微醺特區」滿足成人客群需求。針對會員，商場引進 Airstream 露營車打造專屬調酒體驗空間，開放特定會員預約，於指定時段可免費品飲 4 款耶誕限定特調，從香料紅酒到帶有茶香與肉桂風味的調酒，提供不同風味喜好的選擇。

▲環球購物中心新北中和、南紡購物中心推耶誕體驗活動。（圖／各業者）

業者觀察今年耶誕送禮趨勢，表示香氛保養、玩具禮盒與 3C 產品為詢問度最高的三大類別，館內同步推出相關禮盒與優惠組合。即起至明年 1／4，iMall 會員持聯名卡於指定櫃位單筆消費滿 2,000 元，可獲得 200 元電子商品禮券，並針對首次綁定行動支付再加碼回饋，搶攻最後一波耶誕與跨年買氣。

▲環球購物中心新北中和、南紡購物中心推耶誕體驗活動。（圖／各業者）

南紡購物中心則以親子與收藏族群為主軸，迎來「迪士尼小汽車節」年度最終站，即日起至 12／29 於 A1 館 4 樓樂活廣場登場。展覽規劃九大主題展區，集結迪士尼經典角色、互動遊戲與限定商品，「動物方城市 2」主題小汽車首度在南台灣亮相，吸引不少車迷與親子家庭前往拍照打卡。

▲環球購物中心新北中和、南紡購物中心推耶誕體驗活動。（圖／各業者）

▲環球購物中心新北中和、南紡購物中心推耶誕體驗活動。（圖／各業者）

展區同時展出「玩具總動員 30 周年小汽車」、公主珠寶車、CARS 專區與多個城鎮主題場景，讓收藏玩家一次看齊不同系列。活動期間也獨家曝光多款 TOMICA 台灣特注車款與會場紀念車，並推出合購優惠，滿足想入手限定商品的消費者。

▲環球購物中心新北中和、南紡購物中心推耶誕體驗活動。（圖／各業者）

▲環球購物中心新北中和、南紡購物中心推耶誕體驗活動。（圖／各業者）

▲環球購物中心新北中和、南紡購物中心推耶誕體驗活動。（圖／各業者）

此外現場還有規劃免費的 TOMICA 積木試玩區，以及需要購票的迪士尼歡樂園遊區，包含多項關卡遊戲，購買整張園遊券（售價 500 元）即可一次暢玩。物販區同步販售小汽車、軌道組與生活周邊商品，活動期間於會場消費不限金額，可 99 元加購小汽車，並有消費滿額贈品，數量有限，吸引不少家庭到場。

▲環球購物中心新北中和、南紡購物中心推耶誕體驗活動。（圖／各業者）

今年百貨耶誕活動呈現出明顯分眾走向，包括會員體驗、大型 IP 展覽與互動遊戲，讓民眾在購物之外，多了更多過節與同樂的選擇。

Global Mall中和, 南紡購物中心, 百貨耶誕活動, 露營車調酒派對, 迪士尼小汽車節, 親子耶誕活動, 百貨週末去處, 耶誕檔期

ET Fashion

