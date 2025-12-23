夢時代年貨預購年菜「一次買齊」　koti koti「馬上有錢」禮盒有夠可愛

記者蔡惠如／綜合報導

年節腳步接近，不少人已經開始盤算圍爐菜色與拜年伴手禮該怎麼準備。百貨年貨預購近年成為不少消費者的「省事選項」，不用跑多家店，就能一次搞定年菜、送禮與自家餐桌。高雄夢時代近期啟動春節禮品預購會，從飯店年菜、米其林推薦料理到像 koti koti「馬上有錢」餅乾禮盒這類吸睛伴手禮集中登場，主打提早預訂、到時直接取貨，減少年前最後衝刺的壓力。

▲高雄夢時代推年菜預購，首次登場的胡同燒肉推出包含雞湯、鰻魚炊飯、豬肋排、醉蝦的年菜四件組。（圖／業者提供）

在年菜部分，預購會鎖定「回家只要加熱就能上桌」的需求，集結多家飯店與知名餐廳的招牌菜色。包括晶華、老爺等飯店推出的圍爐組合，將干貝、鮑魚、佛跳牆等經典菜色打包成整套選擇，適合不想花時間備料的小家庭。連續獲得米其林推薦的富錦樹台菜香檳，也端出結合麻油雞米糕、龍蝦宴與佛跳牆的年菜組合。

▲台北晶華酒店推出年菜三件組，將干貝加入米糕，還有精緻湯品。

除了飯店年菜，預購名單也涵蓋青葉台菜、錦霞樓、喜來登飯店等熟面孔，並加入必比登推薦的祥和蔬食與海底撈火鍋組合，菜系橫跨台菜、素食與鍋物，讓不同家庭結構都能找到合適方案。對於不確定家族成員口味、或需要同時準備多桌餐點的族群來說，這類預購形式彈性相對高。

▲夢時代今年首度邀請京都仙貝專賣名店小倉山莊，推出各款特色創意仙貝。

伴手禮同樣是這波年貨預購的重頭戲。今年首次進駐的京都仙貝專賣店小倉山莊，以日系包裝與清爽口味吸引目光，適合送給偏好不甜零食的長輩；舊振南、不二糕餅、小潘烘焙坊等人氣品牌也同步回歸，讓「每年一定要買到的經典款」不用再另外奔波。

▲koti koti推出「馬上有錢」餅乾禮盒，以馬年奔騰的姿態，象徵勇往直前、財運亨通，寓意相當喜氣。

其中最容易讓人停下來多看一眼的，則是 koti koti 推出的「馬上有錢」餅乾禮盒。禮盒以諧音祝福搭配可愛插畫設計，整體視覺討喜又不老氣，無論是朋友間互送，或臨時需要準備的小禮物，都很有存在感。也因為外型好拍，在社群上特別容易被注意到，成為現場詢問度頗高的話題款。

▲新光三越公布春節禮品專刊，韓系伴手禮首登場，三清洞Samchungdong SOSAND綜合奶油三明治夾心餅，推薦價1,280元。（圖／業者提供）

新光三越今年春節首度大規模引進多個韓國高人氣伴手禮，讓沒出國的消費者，也能在台灣跟上這波熱度，包括首爾三清洞Samchungdong在台首登場，還有母父堂、Busan BADA SAND與巴黎貝甜等，從奶油夾心餅、芝麻蜜年糕到貓舌餅，品項選擇多元。不論是過年走春拜訪親友，或公司準備年節送禮，都能多一點新鮮感。

▲母父堂 綜合芝麻蜜年糕 推薦價680元。

▲Busan BADA SAND釜山海邊 夾心餅乾9入 推薦價860元。

向來是春節送禮主力的日系伴手禮，新光三越今年也同步擴大陣容，引進桂新堂、たねや與C3 TIRAMISÙ等日本品牌首度登台，並搭配小倉山莊、虎屋等熟面孔，讓偏好日系甜點的消費者，在同一檔期就能一次選齊。

▲桂新堂 馬年限定和風蝦煎餅 祝賀禮盒18入 推薦價1,160元。

▲たねや 抹茶長崎蛋糕銅鑼燒禮盒組／銅鑼燒10入 推薦價1,600元／1,350元。

春節年菜則鎖定小家庭需求，集結米其林星級餐廳與市場老字號，把人氣菜色提前準備好。從整套年菜組到單點經典菜色皆可預訂，不想在市場排隊、或擔心熱門菜色提早售完，採預購準備起來相對輕鬆。

年菜組選項包括陽明春天星級年菜禮盒、詠豐堂駿馬迎春瑞滿堂年菜組、蔣府宴年菜5件組，以及南門市場億長御坊馬騰富貴年菜套餐等，份量與組合設計多以小家庭為主。單品部分，則可依人數搭配台北美福飯店米香餐廳紅麴滷蹄膀、台北喜來登請客樓御品佛跳牆、辰園香滷牛三寶與膳馨珍味干貝佛跳牆等人氣菜色。

▲陽明春天 星級年菜禮盒 推薦價2,888元。

新光三越春節禮品自12／17起於全台分店、新光三越APP及相關線上通路開放預購，取貨與到貨時間依通路不同安排，最晚可銜接到農曆年前後。