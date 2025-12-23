fb ig video search mobile ETtoday

第一次來也不怕選擇障礙　文青茶飲「吉合製茶」 6款茶帶你入坑

>

▲台中最新文青茶飲「吉合製茶」。（圖／業者提供）

▲台中最新文青茶飲「吉合製茶」。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台中茶飲市場又將多了一間讓人願意多看兩眼的新店。主打文青風格的吉合製茶近期開幕，不走熟悉的連鎖手搖路線，而是把重心放在「第一次來要怎麼喝」，用一組原創茶飲當成入門指引。總是站在櫃檯前猶豫太久的消費者，可以輕鬆找到自己要喝的那一款。

▲台中最新文青茶飲「吉合製茶」。（圖／業者提供）

▲台中最新文青茶飲「吉合製茶」。（圖／業者提供）

品牌將六款主打飲品定義為「吉合特式」，以 41 到 46 的編號作為風味線索，等於先幫顧客畫好一張地圖。只要從這六杯下手，就能快速理解這家店在玩什麼。

▲台中最新文青茶飲「吉合製茶」。（圖／業者提供）

特式茶飲看起來乾淨又有設計感，編號 41 的「春吉桂花粉粿」走輕柔路線，桂花香氣不張揚，搭配滑順粉粿，適合想喝點甜、但不想負擔太重的時候；42「薰吉紅柚氣泡」口味清爽，紅柚果香加上氣泡感，很像午後想換換口味時會選的那一杯，顏色也特別討喜。

▲台中最新文青茶飲「吉合製茶」。（圖／業者提供） ▲台中最新文青茶飲「吉合製茶」。（圖／業者提供）

▲太吉珍珠奶茶；太吉蘋果。

如果是只想喝奶茶，43「太吉珍珠奶茶」就是安全牌，但風味不走厚重，茶感清楚、珍珠偏軟，喝完不會有膩感；44「豐吉蘋果粉粿」則把果香拉得比較明亮，蘋果的清甜加上粉粿的口感，適合喜歡口味清爽的人。

▲台中最新文青茶飲「吉合製茶」。（圖／業者提供） ▲台中最新文青茶飲「吉合製茶」。（圖／業者提供）

▲火吉起司奶蓋；禾吉粉粿拿鐵。

味道明顯一點 45「火吉起士奶蓋」與 46「禾吉焙茶拿鐵」，前者鹹甜對比清楚，起士奶蓋存在感高，適合慢慢喝；後者則走溫潤路線，焙茶香氣穩定，是那種會被列入「下次再點」清單的選擇。

▲台中最新文青茶飲「吉合製茶」。（圖／業者提供）

業者表示，吉合製茶將於 12／24 正式開幕，開幕首三日推出會員限定指定品項（春吉/豐吉圓仔拿鐵/太吉珍珠奶茶）買一送一。台中大和店開幕後，台北永康門市也預計在明年 1 月正式開幕。

▲標榜精品茶飲的BLIKE大里Lab店在台中開幕。（圖／品牌提供）

▲標榜精品茶飲的BLIKE大里Lab店在台中開幕。（圖／品牌提供）

從路邊紅茶攤起家的「可不可熟成紅茶」，在 2019 年創立精品茶飲品牌 BLIKE，在台中的新店面「大里 Lab」正式開幕，主打以原葉茶現萃方式製作飲品，標榜用精準萃取與高端設備呈現台灣茶風味，讓消費者也能用飲味細品在地風土。

▲標榜精品茶飲的BLIKE大里Lab店在台中開幕。（圖／品牌提供）

BLIKE 大里 Lab 店以實驗室概念，打造整體空間，以金屬、紅色立柱與線性光源呈現實驗室氛圍。吧台採全開放式設計，消費者可直接看到萃茶過程，包括原葉投放、萃取程序與茶液呈現，強調製作透明度。

▲標榜精品茶飲的BLIKE大里Lab店在台中開幕。（圖／品牌提供）

▲標榜精品茶飲的BLIKE大里Lab店在台中開幕。（圖／品牌提供） ▲標榜精品茶飲的BLIKE大里Lab店在台中開幕。（圖／品牌提供） 

店內使用多見於精品咖啡領域的義大利 Victoria Arduino PureBrew+ 萃茶設備，以固定溫度、壓力與流速讓每杯茶維持穩定風味，試圖將手搖飲常見的「大量煮茶」轉向更精準的客製化沖煮方式。店內用水採用 BWT 倍思鎂 PLUS 強調調整水質，並與曾獲「台灣紅茶茶王」頭銜的莊鎔璞合作產品開發。

▲標榜精品茶飲的BLIKE大里Lab店在台中開幕。（圖／品牌提供）

▲標榜精品茶飲的BLIKE大里Lab店在台中開幕。（圖／品牌提供）

▲BLIKE品牌創辦人劉紹威（左）與臺灣紅茶茶王莊鎔璞（右）。

針對開幕，店內也推出三款訂製奶茶，以年份命名，以象徵台灣茶飲文化的不同階段，包括呈現柑橘氣息的 1831 以伯爵茶；1869 則從經典紅茶奶茶出發，以及 1986 的珍珠奶茶誕生年代為概念，搭配紅玉18號打造更深層茶底。

▲標榜精品茶飲的BLIKE大里Lab店在台中開幕。（圖／品牌提供）

店內提供也多款純茶，包括山麓紅茶、喜馬拉雅紅茶與莊鎔璞製作的紅玉18號，全部以現萃呈現，希望以「茶味」作為飲品主體，而非依靠配料或調味。業者表示，大里 Lab 店作為展示技術與概念的空間，未來仍會持續開發新的茶飲方式，並計畫於2025年插旗高雄，打造兩層樓旗艦店。

關鍵字：

台中茶飲, 文青風茶飲, 吉合製茶, 原創茶飲, 高顏值飲料, 粉粿茶飲, 起士奶蓋, 焙茶拿鐵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢12／22 -12／28　巨蟹先顧好自己的心情

安格斯12星座一周運勢12／22 -12／28　巨蟹先顧好自己的心情

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕

最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚

最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚

2026年消費調查：民眾消費持續降溫　只有一件事「再貴都買單」 衣櫃斷捨離必看！「4種衣服」留著只會更心煩　 睡飽還累怎麼辦？「簡單5招」讓你提升睡眠品質 遠離消耗你的人事物！「5個方法」教你丟掉負能量 「半拉鍊上衣」秋冬將取代大學T！舒華、Sana也穿了　5款推薦一次看 金宇彬、申敏兒大婚太浪漫！香氛婚禮小物早就是私下愛用 戀愛運超旺常有的5大共通點：不急著證明被愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面