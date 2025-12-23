第一次來也不怕選擇障礙　文青茶飲「吉合製茶」 6款茶帶你入坑

▲台中最新文青茶飲「吉合製茶」。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台中茶飲市場又將多了一間讓人願意多看兩眼的新店。主打文青風格的吉合製茶近期開幕，不走熟悉的連鎖手搖路線，而是把重心放在「第一次來要怎麼喝」，用一組原創茶飲當成入門指引。總是站在櫃檯前猶豫太久的消費者，可以輕鬆找到自己要喝的那一款。

品牌將六款主打飲品定義為「吉合特式」，以 41 到 46 的編號作為風味線索，等於先幫顧客畫好一張地圖。只要從這六杯下手，就能快速理解這家店在玩什麼。

特式茶飲看起來乾淨又有設計感，編號 41 的「春吉桂花粉粿」走輕柔路線，桂花香氣不張揚，搭配滑順粉粿，適合想喝點甜、但不想負擔太重的時候；42「薰吉紅柚氣泡」口味清爽，紅柚果香加上氣泡感，很像午後想換換口味時會選的那一杯，顏色也特別討喜。

▲太吉珍珠奶茶；太吉蘋果。

如果是只想喝奶茶，43「太吉珍珠奶茶」就是安全牌，但風味不走厚重，茶感清楚、珍珠偏軟，喝完不會有膩感；44「豐吉蘋果粉粿」則把果香拉得比較明亮，蘋果的清甜加上粉粿的口感，適合喜歡口味清爽的人。

▲火吉起司奶蓋；禾吉粉粿拿鐵。

味道明顯一點 45「火吉起士奶蓋」與 46「禾吉焙茶拿鐵」，前者鹹甜對比清楚，起士奶蓋存在感高，適合慢慢喝；後者則走溫潤路線，焙茶香氣穩定，是那種會被列入「下次再點」清單的選擇。

業者表示，吉合製茶將於 12／24 正式開幕，開幕首三日推出會員限定指定品項（春吉/豐吉圓仔拿鐵/太吉珍珠奶茶）買一送一。台中大和店開幕後，台北永康門市也預計在明年 1 月正式開幕。

▲標榜精品茶飲的BLIKE大里Lab店在台中開幕。（圖／品牌提供）

從路邊紅茶攤起家的「可不可熟成紅茶」，在 2019 年創立精品茶飲品牌 BLIKE，在台中的新店面「大里 Lab」正式開幕，主打以原葉茶現萃方式製作飲品，標榜用精準萃取與高端設備呈現台灣茶風味，讓消費者也能用飲味細品在地風土。

BLIKE 大里 Lab 店以實驗室概念，打造整體空間，以金屬、紅色立柱與線性光源呈現實驗室氛圍。吧台採全開放式設計，消費者可直接看到萃茶過程，包括原葉投放、萃取程序與茶液呈現，強調製作透明度。

店內使用多見於精品咖啡領域的義大利 Victoria Arduino PureBrew+ 萃茶設備，以固定溫度、壓力與流速讓每杯茶維持穩定風味，試圖將手搖飲常見的「大量煮茶」轉向更精準的客製化沖煮方式。店內用水採用 BWT 倍思鎂 PLUS 強調調整水質，並與曾獲「台灣紅茶茶王」頭銜的莊鎔璞合作產品開發。

▲BLIKE品牌創辦人劉紹威（左）與臺灣紅茶茶王莊鎔璞（右）。

針對開幕，店內也推出三款訂製奶茶，以年份命名，以象徵台灣茶飲文化的不同階段，包括呈現柑橘氣息的 1831 以伯爵茶；1869 則從經典紅茶奶茶出發，以及 1986 的珍珠奶茶誕生年代為概念，搭配紅玉18號打造更深層茶底。

店內提供也多款純茶，包括山麓紅茶、喜馬拉雅紅茶與莊鎔璞製作的紅玉18號，全部以現萃呈現，希望以「茶味」作為飲品主體，而非依靠配料或調味。業者表示，大里 Lab 店作為展示技術與概念的空間，未來仍會持續開發新的茶飲方式，並計畫於2025年插旗高雄，打造兩層樓旗艦店。