感情不是賭運氣　從幾個相處細節辨識出「對方是瞎男」

▲跟瞎男還在最初約會階段，好好考慮跟對方是否適合。（圖／unsplash、pexels）



記者蔡惠如／綜合報導

在愛情萌芽的一開始，會有「鬼遮眼」的現象是很正常的，那時候正想要跨出勇敢的第一步，對方擁有360度的粉紅泡泡，但說真的，你真的要純賭運氣嗎？如果你不夠幸運，很可能浪費的是好幾年青春光陰，有時候當個大人，拿一點「冷靜」出來，從這幾個小地方判斷對方是否是「瞎男」，苗頭不對走為上策才是聰明人。

先定義這篇所謂的「瞎男」，他們通常是外型OK，甚至覺得自己很酷的男性，帶有某些魅力，卻在內涵上不堪一擊，他們包括偽善者、媽寶、標榜藝術家跟自戀者，有時候你在外表上看不出他們有什麼重大的弱點，但可以從相處與對話中得知。

常常標榜自己參加或很多遊行、展覽跟藝術活動，但對於參與的社會事件緣由卻沒有很清楚，對於自我的主張也很模糊，去展覽或藝廊重點總在吃東西、拍照跟打卡。

他對同類型的事情標準不一，說要尊重女性，口氣卻充滿大男人主義；説社會要平等，卻對服務生容易不耐煩、説話高傲。

他忘了跟你的約定，或是大遲到一個小時，之後的解釋是因為昨晚去排新的Jordan球鞋。

他不做家事、也不想打理自己，經濟來源主要是來自他的父母，而他對此覺得很ＯＫ、沒有什麼問題，很清楚的他是個媽寶，卻不尊重包括他母親在內的任何女性。

他的工作是自由業，卻總是真的在閒晃，透過社群網站告知大家他正在忙某個案子，但事實是在家打了一整天電動。

他在捷運上用手機講電話、看影片都開擴音，而且聲音還開很大。

他說他喜歡音樂，卻沒有什麼音樂素養，也不懂樂器；説喜歡詩詞，卻說不出他最喜歡的作家，寫了什麼他很愛的句子。

他的IG、Facebook或其他社交帳號的照片，看起來跟他真實的經濟狀況很不符。

他不跟你說他的真名。

他比你還常自拍。

若你們還在相知相熟的萌芽階段，除非他有一個「優點」，是讓你絕對肯定「他就是那對的人」之外，你都該知道上述的說明是一種明顯的警訊，你該多聽聽別人的中肯意見，自己好好觀察，同時也進行其他約會吧。