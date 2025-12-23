fb ig video search mobile ETtoday

專科攜手大耳狗推出超萌包裝、LOREAL「KITTY聯名」可愛破表

>

記者曾怡嘉／台北報導

美妝跨界聯名可愛破表，專科攜手大耳狗將潔顏乳換上超萌包裝，巴黎萊雅和媚比琳與HELLO KITTY推出超可愛聯名，讓人心甘情願掏錢買單。

#專科

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

專科超微米潔顏乳，這次邀請超人氣療癒明星 Cinnamoroll 大耳狗喜拿可愛登場！以「潔淨 × 療癒」為主題，專科人氣商品「超微米潔顏乳」換上萌度爆表的聯名限定包裝，讓每天的洗臉時光不只是清潔，更是療癒肌膚與心靈的美好儀式。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲即日起只要購買任3支專科超微米潔顏乳-大耳狗限量版，即贈超級可愛大耳狗喜拿髮帶。
 

#LOREAL PARIS

▲▼KITTY聯名。（圖／品牌提供）

▲金緻護髮精油x HELLO KITTY聯名金色款(毛躁髮適用)，100ml，579元。

巴黎萊雅攜手KITTY推出抗躁小金瓶！富含高濃度摩洛哥堅果油與角鯊烷分子PRO，摩洛哥堅果油有助鎖水及深層修滋潤；角鯊烷分子PRO深入髮絲能形成秀髮保護膜，替乾燥受損部位注入保濕補水因子，滲透至深層髮芯、終結毛躁乾枯。

▲▼KITTY聯名。（圖／品牌提供）

▲HELLO KITTY X抗躁小金瓶聯名款將於12/26起於全台屈臣氏、康是美、寶雅陸續開賣，消費滿588元就送HELLO KITTY聯名金緻髮飾組。

#MAYBELLINE

▲▼媚比琳KITTY聯名。（圖／品牌提供）

▲MAYBELLINE將經典熱賣品項通通換上新包裝。

媚比琳和HELLO KITTY推出史上最可愛聯名，將精選明星商品包含飛天翹防水睫毛膏、超激細抗暈眼線液抗手震版、FIT ME 反孔特霧粉底液、超持久水光鎖吻唇釉、輕柔眼唇卸妝液，通通印上可愛KITTY，每款全部都想要！

關鍵字：

專科, 大耳狗, 巴黎萊雅, HELLOKITTY, 抗躁護髮, MAYBELLINE, 聯名彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢12／22 -12／28　巨蟹先顧好自己的心情

安格斯12星座一周運勢12／22 -12／28　巨蟹先顧好自己的心情

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕

最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚

最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚

2026年消費調查：民眾消費持續降溫　只有一件事「再貴都買單」 交換禮物難墊底的三大星座！TOP 1從不盲選亂買　很會掌握預算、實用等細節 衣櫃斷捨離必看！「4種衣服」留著只會更心煩　 遠離消耗你的人事物！「5個方法」教你丟掉負能量 三宅一生 x ASICS神級「壁虎薄底鞋」！極簡線條、輕盈如裸足亮點一次看 戀愛運超旺常有的5大共通點：不急著證明被愛 睡飽還累怎麼辦？「簡單5招」讓你提升睡眠品質

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面