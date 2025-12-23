專科攜手大耳狗推出超萌包裝、LOREAL「KITTY聯名」可愛破表

記者曾怡嘉／台北報導

美妝跨界聯名可愛破表，專科攜手大耳狗將潔顏乳換上超萌包裝，巴黎萊雅和媚比琳與HELLO KITTY推出超可愛聯名，讓人心甘情願掏錢買單。

#專科

專科超微米潔顏乳，這次邀請超人氣療癒明星 Cinnamoroll 大耳狗喜拿可愛登場！以「潔淨 × 療癒」為主題，專科人氣商品「超微米潔顏乳」換上萌度爆表的聯名限定包裝，讓每天的洗臉時光不只是清潔，更是療癒肌膚與心靈的美好儀式。

▲即日起只要購買任3支專科超微米潔顏乳-大耳狗限量版，即贈超級可愛大耳狗喜拿髮帶。



#LOREAL PARIS

▲金緻護髮精油x HELLO KITTY聯名金色款(毛躁髮適用)，100ml，579元。

巴黎萊雅攜手KITTY推出抗躁小金瓶！富含高濃度摩洛哥堅果油與角鯊烷分子PRO，摩洛哥堅果油有助鎖水及深層修滋潤；角鯊烷分子PRO深入髮絲能形成秀髮保護膜，替乾燥受損部位注入保濕補水因子，滲透至深層髮芯、終結毛躁乾枯。

▲HELLO KITTY X抗躁小金瓶聯名款將於12/26起於全台屈臣氏、康是美、寶雅陸續開賣，消費滿588元就送HELLO KITTY聯名金緻髮飾組。

#MAYBELLINE

▲MAYBELLINE將經典熱賣品項通通換上新包裝。

媚比琳和HELLO KITTY推出史上最可愛聯名，將精選明星商品包含飛天翹防水睫毛膏、超激細抗暈眼線液抗手震版、FIT ME 反孔特霧粉底液、超持久水光鎖吻唇釉、輕柔眼唇卸妝液，通通印上可愛KITTY，每款全部都想要！