吉伊卡哇加持清潔日常　DUSKIN變可愛了

▲DUSKIN與吉伊卡哇聯名，把清潔用品變可愛。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本清潔品牌 DUSKIN 變可愛了！以專業清潔聞名的 DUSKIN 樂清服務，首度跨界與日本人氣角色吉伊卡哇合作，將熟悉的清潔用品換上療癒包裝，讓原本被視為不得不做的掃除時刻，多了一點療癒感，讓你準備開始時也能喊一聲「呀哈！」 (Yaha!)。

鎖定年末清潔高峰期，DUSKIN 將吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色，現身在熱銷系列「MAX！瞬效系列」清潔劑包裝上，包括解垢、水垢清潔、除霉、浴廁與廚房清潔等 4 款日常必備品都有他們的身影，角色加持後，不只是包裝變得好看，還帶一點鼓舞的味道，讓清潔用品也能很療癒。

瞬效系列主打快速清潔、減少刷洗時間，對忙碌上班族或有小孩的家庭來說，能在短時間內完成浴室、廚房等重點區域整理，是不少人長期回購的原因。這次聯名並未更動配方，而是透過包裝轉換，讓掃除不再那麼有壓力，反而多了一點「完成後心情會比較好」的期待感。

配合聯名推出，DUSKIN 也同步啟動年度清潔優惠檔期，從 12 月中旬一路延續至農曆年前，於全台 7-ELEVEN、康是美與聖德科斯等通路陸續上架。包含清潔劑、洗衣精、抗菌菜瓜布與抹布等品項，多數祭出買一送一或組合優惠。

連鎖咖啡店 85 度 C 近期也推出六吋小八貓立體公仔造型蛋糕，蛋糕上的小八貓公仔附有穿孔洞，可在完食後自行找掛繩掛串起來當鑰匙圈，蛋糕上有小八貓最愛的相機配件元素，搭配豐富水果，看起來超可愛。

蛋糕體為桔香戚風蛋糕搭配柳橙卡士達、布丁、百香柳橙Q凍、葡萄乾及熱帶水果餡，口感酸酸甜甜，還有專屬藍色小八貓圖案的蛋糕盒，裡面的內墊紙板可以自行 DIY 做成筆筒或置物盒，單顆售價 620 元，全台限量 8,000 個。