UNDEFEATED × Nike全球限量2千雙台灣將開賣！CONVERSE聯名重塑Chuck 70

記者鮑璿安／綜合報導

年末潮鞋市場話題不斷，UNDEFEATED 與 Nike 攜手為 Air Max 95 合作系列畫下完美句點，推出全球限量 2000 雙的「Medium Olive」版本；同時 CONVERSE 也首度找來洛杉磯品牌 Madhappy，為經典 Chuck 70 注入全新陽光視角與復古美學。





為慶祝 Air Max 95 傳奇鞋款的榮耀歷程，UNDEFEATED 與 Nike 推出合作系列最終章「Medium Olive」，透過品牌標誌性色彩與精緻細節，展現對街頭文化與設計傳承的致敬。鞋面採用豐富層次的毛麂皮搭配經典橄欖綠色，配上黑色寶石 Swoosh 與 UNDEFEATED 字樣的鞋底設計，視覺衝擊力十足。搭載清晰可見的大氣墊科技，忠實保留 Air Max 95 的經典輪廓。更具收藏價值的是，每雙鞋皆擁有獨立編號，全球限量 2000 雙，發售日期12月28日，台灣僅於 UNDEFEATED 台北與台中門市販售，每人限購一雙。





CONVERSE 首度與洛杉磯品牌 Madhappy 聯名，透過年輕世代的樂觀態度重塑經典 Chuck 70。系列推出黑、白、藍灰三款配色，全部選用18盎司重磅水洗帆布，鞋面邊緣透過做舊工藝打造自然復古感，並以翻毛皮點綴後跟、Madhappy 星型標與編織標籤注入細節魅力，內側則延續經典毛氈 Chuck 圓標，強化設計識別度。