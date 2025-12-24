凱薩衛浴推新款「電漿滅菌龍頭」　洗菜洗手更有安心感





▲凱薩衛浴推新款電漿滅菌龍頭。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導



每天洗菜、洗碗、洗手都離不開水，凱撒衛浴近期推出旗下全新的「電漿滅菌龍頭」產品，切入的正是這個容易被忽略、卻又高度日常的使用場景，讓用水這件事，多了一層安心感。

電漿水是透過電能作用於水與空氣，在水中生成短效的活性分子，用來降低細菌與微生物活性，使用後會自然回復為一般水，不殘留氣味。電漿滅菌龍頭的使用方式與一般龍頭相同，打開水龍頭，水便直接流出，差別在於水在流動的過程中，會同步產生電漿滅菌水。

「電漿滅菌龍頭」等同默默的將流出的水「升級」了，無論洗蔬果、洗餐具或日常洗手，多了一層看不見、卻能感受到的安心感。電漿滅菌水不需要額外添加清潔劑或化學藥劑，也沒有需要定期補充的耗材，水龍頭本身即能完成整個過程，讓用水方式維持單純。

外觀設計延續簡約風格，沒有刻意強調科技感，能自然融入多數廚房與浴室空間。凱撒衛浴也同步宣布進駐特力屋通路，消費者可於全台特力屋門市與線上平台選購。

▲LG今年在台發表淨水機產品PuriCare。（圖／品牌提供）

韓家電品牌LG今年在台發表淨水機產品PuriCare，正式進軍台灣淨飲水市場，除了搭載四重全淨過濾系統外，還主打「全流程潔淨」，每周會自動高溫清潔管線，搭配UVnano出水口殺菌技術，強調可從濾芯、管線到出水口層層把關。

LG PuriCare淨水Bar飲水機採用四重全淨過濾系統，其濾芯設計包括專為台灣硬水環境開發的離子交換樹脂濾芯，可有效軟化水質，減少水垢產生；前置活性碳濾芯則可濾除砷、鉛等重金屬及水中殘氯；靜電吸附技術可去除高達99.99%的諾羅病毒；UF中空絲膜濾芯則能攔截細微顆粒，同時保留有益人體的微量礦物質，業者強調該產品已通過WQA（Water Quality Association）認證。

而過濾效果之外，飲水機也強化了管線與出水口的自潔功能，機內管線每周會自動啟動高溫水殺菌，並可透過ThinQ APP彈性設定清潔頻率，出水口則採用UVnano紫外線殺菌，每小時啟動10分鐘的自動殺菌程序，進一步確保水質潔淨。無水箱設計則避免了靜置水孳生細菌的疑慮。

外觀則以極簡線條搭配單一色系設計，融入不同居家生活風格，共推出3款桌上型與廚下型機型選擇，包括瞬熱功能的WD210MN、提供常溫飲水的WD110MN，以及具備180度旋轉龍頭設計的WU525BS，滿足不同家庭的使用需求。