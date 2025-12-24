虞書欣《雙軌》8甜寵台詞：我才不要天上的月亮，我都已經是月亮了

記者鮑璿安／綜合報導

虞書欣、何與主演的《雙軌》引發話題，講述一對名義上的「兄妹」姜暮與靳朝，自父母離異後便走上截然不同的人生道路，哥哥遠赴泰國，在地下格鬥與賽車場間搏命求生。多年後的重逢，讓兩人之間展開一段帶有禁忌氛圍的「偽骨科」虐戀，完成一場橫跨時空與命運的雙向奔赴，當中的台詞也充滿了甜蜜！





▲《雙軌》虞書欣、何與。（圖／iQIYI提供）



1. 沒想到你真的來了，你的習慣偏好，還有你說話時的語氣，早就成了我不用思考就能記住的東西，不知怎麼了，這段時間會忍不住想到你，不是因為有什麼特別的事情發生，只是想確認你還在不在。



2. 我才不要天上的月亮呢，我都已經是月亮了。



3. 腦子裡竟然全都是她，我想像過很多次她長大後的模樣，都帶著可愛和稚嫩，卻從未想過，那個活在我記憶中一直是孩子的她，會像今天這樣。



4. 當初圓乎乎的小臉已經長大成了姑娘，眼睛像蒙了水汽，雖然還透著小時候的樣子，還有些不成熟，她已經不是小孩子了，我們都長大了，不能再無所顧忌地躺在一起，天馬行空。



5. 可我真的有些懷念以前的日子，也許我一直在刻意忽略，但此時此刻怎麼都忽略不了，這些年的大年夜都是我自己守歲，也許她也是，今年我不想再讓她一個人了。



6. 雖然小時候生活過一段時間，但那陣你是個孩子，現在你老往這裡跑，別人知道怎麼想，靳強知道怎麼想，還是說你就是想要和我有什麼。



7. 沒有不幸的婚姻，但的確有不幸的夫妻，婚姻並沒有給他們帶來災難，而是他們不夠堅定，只要彼此相愛就能夠排除萬難，事在人為。



8. 就祝我們年年有今日，歲歲有今朝，朝朝暮暮永不分離。