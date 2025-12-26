台隆手創館2025年度熱銷榜　白鞋噴霧、重複使用溫熱眼罩成黑馬

fb ig video search mobile ETtoday

▲台隆手創館公布2025年熱銷榜。（圖／業者提供）

▲台隆手創館公布2025年熱銷榜。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

即將邁入年底，生活用品採購進入補貨高峰期，台隆手創館近日對外公布年度「熱銷實力榜」，從館內超過 8,000 件商品中，依實際銷售表現整理出最受消費者青睞的生活好物。入榜品項橫跨清潔、口腔保健、居家舒眠與日常用品，其中包含主打「不用刷洗、噴一噴就乾淨」的白鞋清潔噴霧，以及冬季特別受歡迎、可重複使用的立體溫熱眼罩等實用款。

▲台隆手創館公布2025年熱銷榜。（圖／業者提供）

▲立得清酒精擦濕巾35抽，售價65元，特價39元。

清潔類「立得清酒精擦濕巾 35 抽」拿下年度銷量冠軍，以食品級酒精製成，受歡迎關鍵在尺寸偏大，用途彈性高，從桌面、門把到日常物品擦拭都能使用，年度銷量突破 2 萬組，是不少家庭固定補貨的清潔備品，原價 65 元，現特價 39 元。

▲台隆手創館公布2025年熱銷榜。（圖／業者提供）

▲SUNSTAR Ora2 me微觸感牙刷-超軟毛，售價99元，特價79元。

年度熱銷款「SUNSTAR Ora2 me 微觸感牙刷－超軟毛」全年銷量突破 8000 組成為季軍，小刷頭搭配前端多叉細刷毛設計，主打溫和清潔與舒適刷感，特別受到女性與上班族族群青睞，原價 99 元，現特價 79 元。

▲AURA雅鄔樂光彩護汝髮，售價1,680元。

▲AURA雅鄔樂光彩護汝髮，售價1,680元。

「AURA 雅鄔樂光彩護汝髮」以感光遮白為特色，創下年度銷量 5000 組的紀錄，標榜不需沖洗，塗上頭髮後，在日常光線下逐漸顯色，成為有白髮困擾族群回購的熱門選擇，售價 1,680 元；「極白潔鞋慕斯」以免水洗設計能快速帶走鞋面髒污，對常穿白鞋的消費者來說相當實用，售價 380 元，兩項商品同登季軍寶座。

▲台隆手創館公布2025年熱銷榜。（圖／業者提供）

▲極白潔鞋慕斯，售價380元。

近期低溫天氣來襲，加持晚上睡眠的「伴佳家石墨烯 3D 立體眼罩」也成榜單黑馬，可重複使用的石墨烯材質搭配立體剪裁，提升貼合度與溫熱感，全年銷量累積超過 2,000 組，成為睡前放鬆與長時間用眼族群的熱門選項，售價 299 元。

▲伴佳家石墨烯3D立體眼罩，售價299元。

▲伴佳家石墨烯3D立體眼罩，售價299元。

