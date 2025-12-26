大谷翔平、S.COUPS玩交換禮物超懂送！親選BOSS皮衣驚喜反應全被拍下

記者鮑璿安／綜合報導

年末聖誕節的交換禮物成為儀式感象徵，連球員大谷翔平、南韓男團 SEVENTEEN 隊長S.Coups也不例外，兩人在BOSS牽線之下親自為對方挑選實穿又暖心的禮物，隨著影片曝光也讓人忍不住稱讚他們的送禮品味，以帥氣的皮衣單品和泰迪熊彰顯心意。

影片中，大谷翔平與S.Coups分別打開了包裝精美的盒子，也露出期待與驚喜的表情，而謎底正式解開，大谷翔平為 S.COUPS 精心挑選了一件帥氣俐落的黑色皮衣，讓他感到相當滿意。而 S.COUPS 則為大谷翔平送上柔軟毛絨的BOSS x Steiff泰迪熊，可愛模樣讓大谷翔平俏皮發問：「這是送給 Decoy 和我女兒的嗎？」，為大家注入滿滿的節慶氛圍。

本季最吸睛的話題之一，莫過於 BOSS 與德國百年泰迪熊品牌 Steiff 的聯名「BOSS X Steiff 節日系列」，這系列將柔軟絨毛元素注入經典剪裁，推出如棕色馬海毛長大衣、白色絨毛連帽上衣、絨毛襯衫等服飾，融合溫度與風格。女裝部分則有深棕羊毛混紡大衣與短絨外套、毛帽、絨毛肩背包與運動鞋，整體風格童趣中帶著摩登感，適合節慶出遊或日常穿搭的造型升級。

同場加映年末話題包款





▲Longchamp為經典包款換上節日限定造型。（圖／品牌提供）

Longchamp 的經典 Le Pliage Xtra，本季以金屬光澤打造「假日金色系」新風格，最具存在感的 Le Pliage Xtra Gold 化妝包與迷你包同步亮相。光澤皮革呈現柔軟蓬度，搭配珠寶般的鏈帶，無論手提或肩背都充滿節日感。不能錯過的還有以「冬季衣物」為靈感延伸出的 Cocooning 繭居包系列，Sweater Tote 以毛衣袖子打結作為手挽設計，像是把衣櫃裡的溫暖直接化成包；Glove Pochette 則把孩子般的手套造型變成手機小包與鑰匙包，能夠收納小物展現童趣；Beanie Bag 則把毛帽縮小成可肩揹或手拿的甜美包款。