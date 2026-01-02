想斜槓卻不知怎麼做？5個技巧先踏出第一步就對

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

在不確定性高、職涯變動快速的時代，「斜槓」早已不只是多賺錢的手段，而是一種提升抗風險能力與自我價值的生活策略，真正能長久發展的斜槓，並不是盲目跟風，而是建立在清楚認知與有效培養之上。

1.從自身優勢與經驗出發，而不是流行趨勢



很多人培養斜槓時最容易犯的錯，就是看到什麼紅就學什麼，卻忽略自己的背景與累積，其實斜槓技能最有競爭力的地方，往往來自你原本就比別人熟悉的領域，可能是工作技能、生活經驗或長期投入的興趣，從這裡延伸，學習成本最低、成效也最快。

2.把「會一點」變成「能解決問題」



斜槓不是會做，而是能用，與其學很多皮毛，不如專注把一項技能練到可以實際替他人解決需求，例如：能交付成果、產出內容或完成專案，當你的技能能被量化、被使用，才有轉化為斜槓收入或長期發展的可能。

3.建立固定學習節奏，而非一次性衝刺



多數斜槓失敗，不是能力不夠，而是無法長期投入，與其期待短期爆發，不如為自己設定可持續的學習節奏，例如：每週固定幾小時進修、實作或輸出，穩定累積比偶爾熱血，更容易形成真正的第二曲線。

4.透過實戰累積，而不是等到「準備好」



很多人遲遲不開始斜槓，是因為覺得自己還不夠專業，但技能往往是在實際接觸市場後才快速成長，可以從低風險的方式開始，例如：小型合作、試接案、免費測試，邊做邊修正，比空等完美更有效。

5.同時培養「個人品牌」與基本商業感



斜槓不只是技術本身，還包含如何被看見與被選擇，無論是經營社群、作品集，或清楚說明你能提供的價值，都是必要的一環，當你能把技能轉換成他人聽得懂的語言，斜槓才不會只是自我感覺良好。