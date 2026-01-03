「免沖洗護髮」平價、專櫃推薦　張員瑛愛用宛若迷人偽體香

文／美人圈

擁有一頭豐盈蓬鬆、滑順柔亮的髮絲，可說是不分男女老少的一生追求！除了頭皮的照護，洗髮精、髮膜的使用，方便快速的免沖洗護髮產品也相當必備，多管齊下照護、保養髮絲，才能有效養出最漂亮的夢幻逸髮，BEAUTY編盤點「免沖洗護髮」產品，不同劑型、用髮與族群通通詳解，且平價、專櫃通通有！

免沖洗護髮推薦

HAIR RITUEL 賦活重升防禦抗躁髮噴霧

劑型：噴霧

使用時機：出門前、造型前使用

髮質的受損，原因並不只是染燙、壓力、年紀，更多是來自紫外線、環境中濕氣與污染粒子！Hair Rituel推出全新噴霧，結合抗氧化及物理性的雙重創新神盾，同時添加頂及植物精萃與維他命B5，修護乾燥毛躁的髮絲，強化髮質結構，不僅保護頭髮免受濕氣、懸浮微粒、陽光、海水與氯化池水的多重外在侵害，無死角保護髮絲，更能持久保持光澤與彈性防禦秀髮零毛躁。

▲HAIR RITUEL 賦活重升防禦抗躁髮噴霧 100ml，NT$3,000。（圖／HAIR RITUEL）

巴黎卡詩 釉光香頌玫瑰護髮精油

劑型：精華油

使用時機：吹髮前後、造型前後使用

一推出就在全球熱賣、張員瑛同款的#小粉球，台灣終於買得到啦！有別於他款髮油，巴黎卡詩採用首創的水潤釉光科技，髮絲變得水潤、抗躁的同時，還能呈現出輕盈蓬彈的效果，顛覆髮油給人的厚重黏膩感，此外，不僅髮絲發光效果令人著迷，香氣更是讓人愛不釋手，整體香調以清甜花果香為創作基底，屬於清新又耐聞的精緻香氣，一聞難忘！

▲巴黎卡詩 釉光香頌玫瑰護髮精油 45ml，NT$1,950。（圖／巴黎卡詩）

潘婷3分鐘奇蹟修護精華油

劑型：油狀

使用時機：洗髮後，或造型前使用

被稱為「3秒吸收奇蹟髮油」的潘婷護髮油，添加維他命E等高效滋養成分，能強化髮根、深層修護受損髮質。洗髮後取少量塗抹再吹整，秀髮立即變得柔順、亮澤又好梳理！近期更由新手媽媽許瑋甯擔任全新代言人，網友一致好評：「吸收超快、不油膩」、「用後頭髮變得柔順、光澤感提升明顯！」

▲潘婷3分鐘奇蹟修護精華油 90ml，NT$469。（圖／潘婷）

RENE FURTERER萊法耶 COLOR GLOW 巴勒莫絲光修護乳（免沖）

劑型：乳狀

使用時機：洗髮後，或造型前使用

染後髮質救星！RENE FURTERER萊法耶運用植萃頭皮科學與專利養髮科技，推出全新染後光感系列。添加西西里有機檸檬精油、金縷梅、豆粕萃取與櫻桃醋等成分，能深層修護、保濕鎖色長達十週，讓髮絲水潤有光澤。還能抗熱230°C，防毛躁、讓造型更輕鬆！

▲RF萊法耶 COLOR GLOW 巴勒莫絲光修護乳（免沖） 100ml，NT$1,800。（圖／RF萊法耶）

OLAPLEX No.5L 免沖洗髮芯柔韌護髮素

劑型：乳狀

使用時機：濕髮

有分岔髮的人必用！使用品牌專利髮鏈結構科技，深入髮芯修護髮質結構，重新鏈結頭髮結構！添加高保濕濃縮配方12倍，從髮根至髮稍撫平受損結構，預防頭髮產生斷裂，逆轉受損髮，特別推薦給重度受損髮，使用方式也相當特別，頭髮洗乾淨之後，直接用這款免沖洗護髮素，強化順滑強韌，修復髮尾岔裂，後續還可再疊加使用髮油，讓髮絲光澤更柔亮。

▲OLAPLEX No.5L 免沖洗髮芯柔韌護髮素 100ml，NT$1,475。（圖／OLAPLEX）

史蒂芬諾爾STEPHEN KNOLL 沙龍質感 極緻水光輕髮油

劑型：油狀

使用時機：乾髮、毛巾擦拭過後的微濕髮

安海瑟薇、瑪麗亞凱莉、 席琳狄翁等國際巨星御用的髮型師STEPHEN KNOLL與KOSE合作推出專屬品牌，現在台灣也買得到了！以打造剛從專業沙龍出來的髮型為目標，諾爾的產品開發的理念為淨化排毒與滲透，只有去除對頭髮有害的因素，讓所需營養成分滲入髮絲深層，才能讓頭髮維持健康狀態，全系列產品皆無添加矽靈，髮油質地輕盈如水，是不愛髮油的人也能輕鬆駕馭，輕盈滋潤修護脆弱的毛髮，讓髮絲變得潤澤有光。

▲（左）史蒂芬諾爾STEPHEN KNOLL 沙龍質感 極緻水光輕髮油 125ml，NT$650、（右）史蒂芬諾爾STEPHEN KNOLL 沙龍進階 煥彈修護噴霧 200ml，NT$750。（圖／史蒂芬諾爾STEPHEN KNOLL）

LUSH 燕麥奶護髮噴霧

劑型：噴霧

使用時機：乾髮、濕髮可用

LUSH推出頭皮護理相關產品！只有健康的頭皮，髮質才能漂亮、柔順有光澤，這罐護髮噴霧採用純素配方，加入杏仁奶、椰奶及燕麥奶進行補濕修護，且質感輕盈不黏膩，修護各式髮絲類型。

▲LUSH 燕麥奶護髮噴霧 100g，NT$850；LUSH 燕麥奶護髮噴霧 250g，NT$1,400。（圖／LUSH）

TSUBAKI思波綺 瞬效柔順護髮精華

劑型：噴霧

使用時機：乾髮、濕髮可用

將精華以噴霧方式使用，輕盈不沾手！添加品牌經典的頂級山茶花精油成分與多種美容精華，以及搭配髮芯保水機能，平衡頭髮在乾燥和潮濕環境下的水，讓乾髮的毛躁狀態變得更容易整理，尤其吹整前先使用，可阻隔髮絲受到熱工具和摩擦等傷害，讓髮絲變得光滑、柔順。

▲TSUBAKI思波綺 瞬效柔順護髮精華 210ml，NT$339。（圖／TSUBAKI思波綺）

LUX麗仕 頭髮雨衣髮油

劑型：油狀

使用時機：乾髮、造型前

根據2023年針對1300位台灣消費者的調查發現，提升蓬鬆度是夏天選擇洗髮產品時最在意的功效。由於台灣年平均濕度高達79%，且夏季長達近半年，頭髮常因高溫濕氣而塌扁、毛躁。LUX麗仕因此以頭髮雨衣為概念研發全新科技，能抵禦濕氣、在髮絲形成隱形防護膜。此次推出兩款髮油：聚光款適合吹整前使用，深層滋養髮芯、展現滑順光澤；重生款則質地輕盈不黏膩，能防潮又維持蓬鬆感。

▲（左）LUX麗仕 頭髮雨衣聚光髮油－果漾晨曦 90ml，NT$479、（右）LUX麗仕 頭髮雨衣重生髮油－花漾晨露 90ml，NT$479。（圖／LUX麗仕）

樂絲朵-L 摩洛哥護髮精華油（三麗鷗聯名款）

劑型：油狀

使用時機：乾髮、濕髮、造型前

太可愛！日本一推出就瘋搶的樂絲朵-L三麗鷗聯名款，台灣終於也能買到，並推出四款對應不同髮質需求：美樂蒂款，質地最輕盈清爽，適合各髮質；帕恰狗款，專為一般至粗硬髮質設計，深度滋潤乾燥髮絲、減緩毛躁；山姆企鵝款，專為受損髮質設計並含有熱修護配方，凝膠狀質地能深層修護受損髮絲，有效解決頭髮斷裂和分岔問題，吹風機或離子夾加熱之前可用；酷洛米款，最滋潤的一款並搭配抗濕氣配方，適合毛躁和自然捲族群。

▲樂絲朵-L 摩洛哥護髮精華油（三麗鷗聯名款）。（圖／樂絲朵-L）

ROOTON 喚活極萃雙效修護髮油

劑型：油狀

使用時機：濕髮

韓國頂級護髮品牌「ROOTONROOTON」正式登台，進駐台北誠品生活南西！護髮油含深海海藻精華與多重植物油，質地輕盈不厚重，能立即撫平毛躁、增添光澤。還添加7種天然草本精華，深入修護受損髮絲，讓頭髮更柔順、有彈性。

▲ROOTON 喚活極萃雙效修護髮油 100ml，NT$1,880。（圖／ROOTON）

【同場加映】 ROOTON 喚活修護免沖洗護髮安瓶

劑型：乳狀

使用時機：濕髮、使用電捲棒/離子夾之前

重度受損髮最新蜜糖！除了髮油，還有高效修護的免沖洗護髮安瓶，輕盈的絲綢乳狀質地，蘊含針對修護女性受損髮的4種天然植物精油與4種天然植物萃取物，溫柔包裹髮絲、瞬間吸收，一周兩次用於夜間，在濕髮狀態或使用電捲棒、離子夾之前，強效撫平毛躁、柔滑髮絲。

▲ROOTON 喚活修護免沖洗護髮安瓶 15ml*4，NT$1,080。（圖／ROOTON）

LADOR 微光奇蹟精華油

劑型：油狀

使用時機：乾髮、濕髮皆可

高級香氣，若有似無宛如迷人偽體香！韓國專業護髮品牌 LADOR重磅來台，明星商品髮油融合高效修護成分與迷人香氣，一抹立刻感受到髮絲柔順到如同絲緞，吸收快速、清爽不厚重，並推出四款香氣對應不同髮質需求：La Pitta屬於輕盈木質香，細軟髮專用、 Hinoki是東方檜木香，一般髮質適用、Osmanthus為優雅桂花香，受損髮必試、Our Leaf則是清新綠玫瑰香，同樣適合受損髮。

▲LADOR 微光奇蹟精華油 30ml，NT$680、LADOR 微光奇蹟精華油 80ml，NT$1,200。（圖／LADOR）

香草集 粉櫻笑顏絲光修護素SK

劑型：油狀

使用時機：乾髮、濕髮皆可

喜愛櫻花香的人別錯過！香草集每年春天與日本House of Rose同步，推出限定粉櫻笑顏系列！將細緻溫柔的櫻花精華納入保養之中，此次限定系列當中的修護素，不僅擁有細緻的櫻花香氣，更添加PhytoCuticle®、五種植物萃取及蠶絲精華，幫助強化滋養髮質、修復毛鱗片，減緩表面過度摩擦受損，適量抹於髮梢，乾髮、濕髮都能使用。

▲香草集 粉櫻笑顏絲光修護素SK 48ml，NT$820。（圖／香草集）

SAWAA 暖杉高效修護髮油

劑型：油狀

使用時機：乾髮、濕髮皆可

台灣品牌SAWAA將熱門香氣運用到髮油啦！調和七種植物油，包含向日葵、椰子、亞麻籽、酪梨、摩洛哥堅果、澳洲堅果，同時搭配稀有微藻油與黃金海，由內而外滋養、絲絲滲透、強化髮絲韌性，並抵禦外界傷害，吸收後髮質恢復彈性、毫無油膩感，宛如為頭髮披上一層輕盈的晨霧刻，自帶閃耀柔光，特別友善受損髮、染燙髮族群。

▲SAWAA 暖杉高效修護髮油 100ml，NT$1,080。（圖／SAWAA）

THE MORNING AFTER 荒杉木瞬澤髮油

劑型：油狀

使用時機：乾髮、濕髮皆可

味道太高級！將修護保養與造型二合一的全能型髮油，質地輕透好延展，吸收快速不黏手，乾髮狀態使用也不必擔心髮絲變得厚重、有油感，反而蓬鬆有光、推薦用在受損髮尾、吹整造型的前後，讓修護與鎖水成分充分滋養髮絲，髮質柔順有光。

▲THE MORNING AFTER荒杉木瞬澤髮油 30ml，NT$1,280。（圖／THE MORNING AFTER）

