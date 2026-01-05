Pandora駿馬串飾好帥　配紅繩更喜氣

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora幸運紅繩編織蛇鍊4,680元、紅色款駿馬迎福Murano琉璃吊飾3,080元、銀色款駿馬迎福鏤空串飾1,280元。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

農曆新年將至，丹麥品牌Pandora已備妥新作為新春造型增添亮點，以「駿馬奔馳」為靈感化為指尖與頸間的閃耀祝福，創作兩款駿馬串飾，華麗版是將奔跑中的駿馬被巧妙封存於溫潤的紅色Murano琉璃裡，金箔與雲紋隨光流轉；另一款以925 銀打造的鏤空駿馬串飾，眼眸中的細緻光點如同指引方向的星光，兩款均可搭配最新紅色編織繩的鍍14K金蛇鍊，更添喜氣。

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Pandora以「駿馬奔馳」為靈感創作幸運紅繩編織蛇鍊與駿馬迎福Murano琉璃吊飾。

除了馬年主題新作，Pandora也精選多款新春幸運首飾串起好運，包括福袋、紅包、「發」字麻將、平安符、向上飛行的熱氣球以及招財貓造型串飾，送禮自用兩相宜。

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora平安護身符吊飾，2,480元。

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora可愛招財貓串飾，2,980元。

美國時尚配件品牌 LeSportsac 則與日本品牌永樂屋（Eirakuya）合作，以日本文化中象徵吉祥與福運的犬、貓、兔、鶴、馬五大動物為靈感，創作「現代御守」包款，當中象徵事業飛躍與人生順遂的吉駿松圖中形化妝包，呈現日本「左馬（ひだりうま）」吉祥符，搭配松、竹、梅與七寶等經典吉祥圖案，滿滿美好寓意更吸引人。

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲ LeSportsac 攜手日本品牌永樂屋推出吉駿松圖中型化妝包，1,600元。（圖／ LeSportsac 提供）

►G-SHOCK千里馬奔馳 　錶圈裝飾飛揚鬃毛動感十足

►炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己

