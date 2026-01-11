2026必備能量精油！Melvita滾珠筆以油養眼　晚安噴霧打造睡前儀式

fb ig video search mobile ETtoday

2026 必備能量精油！Melvita 隱賣王滾珠筆「以油養眼」，搭配 basiik 晚安噴霧「深度助眠」，打造專屬儀式感

▲2026必備能量精油。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

步入2026年，我們對保養的定義已從單純的外在修飾，進化到深層的身心療癒。嗅覺是唯一能直接進入大腦情緒中樞的感官，透過天然精油的引導，我們能在繁忙的日常中快速建立「安全感」與「能量場」。無論是拯救疲憊眼周的滾珠筆、開啟睡眠模式的噴霧，還是結合水晶美學的顯化禮盒，這些產品正重新定義我們的生活質感。新的一年，讓我們學會用「氣味」愛自己，找回內在的平衡與豐盛。

Melvita 堅果玫瑰果油滾珠筆

「隨身滾一滾，抗皺淡紋一鍵完成。」被網友們激推為#時光小亮珠的「堅果玫瑰油滾珠筆」，體積小可隨身攜帶保養，是拯救眼周乾紋、逆轉時光重拾亮麗青春的最佳神器。這個默默熱銷的隱賣王近年在社群平台靠著絕佳口碑熱烈分享，一舉躍升為入門天然有機保養的超級新星。創下「以油養眼」奇肌的堅果玫瑰油滾珠筆，以更絲滑的親膚質感全新升級！每次滾動按摩時緩緩釋放的大馬士革玫瑰花瓣精油，以低調不張揚的輕柔花香療癒感官，那一絲細膩氣息純粹優雅，緩解乾燥緊繃，穩膚也舒心，是調和身心靈的最佳天然修復良方。

▲Melvita 堅果玫瑰果油滾珠筆 10ml／780元。（圖／品牌提供）

▲Melvita 人氣堅果小亮珠雙件組 特價／1,280元。（圖／品牌提供）

basiik 一夜好夢天然精油舒眠噴霧

嗅覺能建立安全感，所以basiik選擇透過氣味，讓身體能進入一種安穩的狀態，達到全身放鬆，basiik一夜好夢天然精油舒眠噴霧有別於市面上的睡眠噴霧，添加的是天然精油，透過7款好夢精油（薰衣草、依蘭依蘭、甜橙、佛手柑、雪松、乳香、尤加利），搭配雙因子夜眠科技，能開啟Sleeping Mode ON睡眠管理模式，只要輕輕一噴即可開啟「睡前儀式」，讓身體達到放鬆與休息。每晚睡前先對空間噴三下後，深呼吸三次，再噴灑在枕頭邊、被單，為臥室建立「晚安」氣味記憶，讓身體熟悉入夜節奏。

▲basiik 一夜好夢天然精油舒眠噴霧 20mL／480元、150mL／1,080元。（圖／品牌提供）

Maélli 豐盛女神的祝福・財富顯化水晶香氛禮盒組

以希臘豐收女神Demeter狄蜜特為靈感，提醒「真正的富足來自內在金錢配得感」。水晶組合包含黃鐵礦、黃水晶原石、虎眼石、白水晶球與象徵金錢土壤的黃水晶碎石，彷彿是一座個人能量的「金錢溫室」，搭配招財頻率香氛精油，於工作前、目標設定前、感到卡關時滴香使用，「能量 × 美學 × 嗅覺」三重顯化體讓水晶穩定能量、香氣啟動身心，形成呼應自身與空間的專屬能量場。

▲財富顯化水晶香氛禮盒組。（圖／品牌提供）

所有香氛精油皆採用天然萃取原料以複方調製而成，不含人工香精、酒精、色素與甲醛，更通過SGS第三方檢測與合格GMP廠製造，並取得國際清真HALAL專業認證，確保每一滴香氣都純淨、安全、可信賴。

▲Maélli 豐盛女神的祝福・財富顯化水晶香氛禮盒組／3,580元。（圖／品牌提供）

