減脂外食不煩惱！營養師激推便利商店「10大減脂食物」

▲減脂食物便利商店就能輕鬆取得。（圖／翻攝自FB/孫語霙營養師）

記者曾怡嘉／台北報導

瘦身減脂從來不是一蹴可幾，而是一場需要耐心與策略的長期抗戰。現代人生活忙碌，三餐經常外食，想要兼顧熱量控制與營養均衡並不容易。這時候，便利商店就成了減脂族的好幫手，只要選擇對的食物，也能吃得健康、不破功。營養師孫語霙推薦 10 樣減脂期間必買好物，讓你外食也能安心瘦。

1. 生菜沙拉

高纖維蔬菜能延緩血糖上升，增加飽足感，建議選擇和風醬或少量清爽型醬料。若不喜歡生冷食物，家肉微波蔬菜也是好選擇。

2. 雞胸肉

一片雞胸肉的蛋白質含量高，相當於 3 份蛋白質，是減脂期補充蛋白質的高 CP 選擇。

3. 魚湯、雞湯、排骨湯

屬於低脂的優質蛋白來源，但湯品鈉含量偏高，建議喝湯不喝完，避免水腫。

4. 蒸玉米

富含膳食纖維與天然澱粉，早餐或白天食用有助腸道蠕動與穩定能量。

5. 特濃豆漿

蛋白質含量比一般豆漿高，無糖版本更適合減脂族，黑豆漿還含有花青素可輪替。

6. 小顆飯糰

份量約等於半碗飯，有助控制澱粉攝取，避免選擇大份量或油脂高的口味。

7. 氣泡水

零熱量又有口感，是戒含糖飲料的好幫手，能減少對汽水的渴望。

8. 茶葉蛋

蛋白質利用率高、價格親民，吃膩可改選水煮蛋或茶碗蒸做變化。

9. 香蕉

攜帶方便，運動前補充一根可快速提供能量與鉀離子，避免運動疲勞。

10. 黑巧克力

選擇高可可含量款，2～3 片即可補充可可多酚，有助提神與穩定情緒。