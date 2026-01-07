《黑白大廚》安成宰操刀「檸檬Highball」登台　WAT推莓果氣泡飲打甜美風

fb ig video search mobile ETtoday

▲安成宰操刀highball調酒登台。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

Netflix 料理實境秀《黑白大廚》總是強調「完成度」的米其林三星主廚安成宰，參與研發的酒款「白蘇維濃檸檬Highball調酒」近期登台，不需要飛到韓國，也能在台灣喝到嚴厲評審認可的微醺滋味；台灣在地品牌 WAT 也推出專攻女性市場的全新口味「莓果氣泡飲」，加分新一年的周末氛圍。

主打安成宰的清爽系「白蘇維濃檸檬Highball調酒」，在韓國便利商店 GS25 開賣兩個月就創下銷百萬瓶佳績，由安成宰親自參與研發，主打使用紐西蘭馬爾堡產區的白蘇維濃白酒為基底，搭配新鮮檸檬汁，酒精濃度 34.5% 的白酒特調後，呈現出清爽的酸甜平衡。

此外安成宰本人還表示 Highball 的乾爽口感，不僅適合搭配原味或微辣炸雞，就連帶點油脂的披薩、漢堡，甚至是重口味的麻辣燙都非常搭，能達到解膩的效果，直言「炸雞配啤酒的時代正慢慢過去！」。「白蘇維濃檸檬Highball調酒」售價169元，1／7 至 1／12 上市期間，可享2件79折、4件75折優惠。

台灣人氣雞尾酒品牌 WAT，1 月也推出針對女性設計的新口味「LADY FIRST 莓果氣泡雞尾酒」，延續去年熱賣的 LADY FIRST 系列，這次的新品以經典調酒 Sloe Gin Fizz 為靈感，推出了紫羅蘭色包裝的莓果口味。

該款氣泡雞尾酒主打零加糖與無負擔，添加了 20% 以上的真實莓果汁，即使酒精濃度達 7%，喝起來仍酸甜順口。為了讓微醺時刻更有儀式感，裡面還特別添加了膠原蛋白，讓愛美的女生喝得更開心又漂亮，售價 79 元，1／9 起於全台陸續上市。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

黑白大廚, 安成宰, 白蘇維濃檸檬Highball調酒, WAT, 莓果氣泡雞尾酒, 膠原蛋白, 微醺

