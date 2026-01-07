木村光希的兔子拖鞋又暖又可愛　愛犬全員黏上

▲木村光希穿著Coach外套配兔子拖鞋，模樣可愛。（圖／翻攝koki IG）

記者陳雅韻／台北報導

近日天氣冷颼颼，外出需穿大衣保暖，回家也要有室內拖暖腳。日劇天王木村拓哉與女星工藤靜香的掌上明珠木村光希擁有傲人的時尚資源，出入都有LV（Louis Vuitton，路易威登）與Coach行頭取暖，她尤其中意Coach兔子造型的毛茸茸拖鞋，引來家中愛犬湊熱鬧追隨，讓她笑得合不攏嘴。





▲木村光希穿著Coach兔子拖鞋引來愛犬好奇，讓她笑得合不攏嘴。（圖／翻攝koki IG）

木村光希近日穿上Coach帥氣的棕色夾克，搭配造型卡哇伊的立體兔子拖鞋在家自拍，未料毛茸茸的可愛設計吸引家中愛犬目光，她穿著兔子拖鞋走到哪狗兒們就跟到哪，相當逗趣。





▲木村光希與媽媽工藤靜香出門購物時也穿Coach大衣。（圖／翻攝koki IG）





▲木村光希穿LV大衣搭配124,000元Speedy Cargo Vibe小羊皮包。（圖／翻攝koki IG）

而與媽媽工藤靜香外出購物時，木村光希則戴上Coach帽子、穿上品牌的長大衣與靴子，既保暖又帥氣；而近期她常穿的另一件駝色大衣為LV之作，她同時搭配品牌重新演繹1930年代的原版設計的Speedy Cargo Vibe包，以帶光澤的小羊皮製造，並綴以Monogram地址吊牌，配有可拆式皮革肩帶，是大容量且實用的時尚包款。

