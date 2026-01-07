fb ig video search mobile ETtoday

木村光希的兔子拖鞋又暖又可愛　愛犬全員黏上

>

▲▼木村光希 。（圖／翻攝IG）

▲木村光希穿著Coach外套配兔子拖鞋，模樣可愛。（圖／翻攝koki IG）

記者陳雅韻／台北報導

近日天氣冷颼颼，外出需穿大衣保暖，回家也要有室內拖暖腳。日劇天王木村拓哉與女星工藤靜香的掌上明珠木村光希擁有傲人的時尚資源，出入都有LV（Louis Vuitton，路易威登）與Coach行頭取暖，她尤其中意Coach兔子造型的毛茸茸拖鞋，引來家中愛犬湊熱鬧追隨，讓她笑得合不攏嘴。

▲▼木村光希 。（圖／翻攝IG）

▲木村光希穿著Coach兔子拖鞋引來愛犬好奇，讓她笑得合不攏嘴。（圖／翻攝koki IG）

木村光希近日穿上Coach帥氣的棕色夾克，搭配造型卡哇伊的立體兔子拖鞋在家自拍，未料毛茸茸的可愛設計吸引家中愛犬目光，她穿著兔子拖鞋走到哪狗兒們就跟到哪，相當逗趣。

▲▼木村光希 。（圖／翻攝IG）

▲木村光希與媽媽工藤靜香出門購物時也穿Coach大衣。（圖／翻攝koki IG）

▲▼木村光希 。（圖／翻攝IG）

▲木村光希穿LV大衣搭配124,000元Speedy Cargo Vibe小羊皮包。（圖／翻攝koki IG）

而與媽媽工藤靜香外出購物時，木村光希則戴上Coach帽子、穿上品牌的長大衣與靴子，既保暖又帥氣；而近期她常穿的另一件駝色大衣為LV之作，她同時搭配品牌重新演繹1930年代的原版設計的Speedy Cargo Vibe包，以帶光澤的小羊皮製造，並綴以Monogram地址吊牌，配有可拆式皮革肩帶，是大容量且實用的時尚包款。

►亞洲首富妻閃耀AP全鑽錶　珍珠頸鍊也是最頂級

►炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己

關鍵字：

木村光希, Coach, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 工藤靜香

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

ET Fashion

推薦閱讀

HUBLOT嶄新工藝打造馬年錶　刺繡概念融入駿馬圖

HUBLOT嶄新工藝打造馬年錶　刺繡概念融入駿馬圖

亞洲首富妻閃耀AP全鑽錶　珍珠頸鍊也是最頂級

亞洲首富妻閃耀AP全鑽錶　珍珠頸鍊也是最頂級

「甜茶」封影帝謝百億女友相伴　凱莉珍娜30年古董戰袍辣翻

「甜茶」封影帝謝百億女友相伴　凱莉珍娜30年古董戰袍辣翻

炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己 凱莉珍娜豪奢日常比基尼配豹頭鑽鍊　百萬柏金包當旅行袋 《黑白大廚》天菜主廚吐金句圈粉　戴52萬瑞士名錶秀型男品味 Lisa狂曬愛馬仕　拎毛茸茸凱莉包過冬超可愛 Seiko幾何稜角機械錶重生　東京地平線成面盤美景 G-SHOCK千里馬奔馳 　錶圈裝飾飛揚鬃毛動感十足 勞力士漲價！　「黑水鬼」漲 4%、孫芸芸鑽錶得多掏近40萬

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面