CITIZEN台灣限定櫻花錶「粉」美　田馥甄搶戴獻新年祝福

▲▼ Citizen 。（圖／公關照）

▲CITIZEN女錶代言人田馥甄戴上新錶歡慶新年。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入2026年，CITIZEN女錶xC系列迎來30周年，推出限定「花曜日」錶款，由女錶代言人Hebe田馥甄佩戴「花曜日」台灣限定款CB1135-52N向粉絲獻上新年祝福，錶款以希望女性每日如花綻放、自信美麗為設計核心，採用極為襯托亞洲女性膚色的CITIZEN專屬色Sakura pink櫻花粉紅金超級鈦錶殼與錶帶，於白蝶貝面盤上點綴櫻花綻放圖案，羅馬數字搭配花瓣形與圓形交錯的時標，6時位置鑲嵌實驗室培育鑽石以及象徵台灣時區的心型圖紋，甜美設計襯托女性自信風采。

▲▼ Citizen 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動全球電波時計錶款「花曜日」台灣限定款CB1135-52N，35,900元。

CITIZEN同步發表光動三針錶款「花曜日」亞洲限定款EW2638-56A，以Sakura pink櫻花粉紅金錶殼搭配米蘭錶帶，而三針面盤中融入多層次櫻花圖騰，並以玫瑰金色調的羅馬數字、小巧圓珠與花瓣時標點綴，帶來柔和且富變化的視覺感受。環繞錶盤的滾珠戒環設計，優雅耐看。

▲▼ Citizen 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動三針錶款「花曜日」亞洲限定款EW2638-56A，18,800元。

瑞士國民錶天梭表（TISSOT）去年大賣的裝飾藝術風格SRV系列腕錶，擁有寶石般多角切割鏡面與矩形錶殼，小巧精緻的設計相當百搭，最新力作為搭配PVD金或玫瑰金的鍊帶，當中包括一款米蘭帶腕錶，鍊帶均可自由拆下換錶帶轉換風格，滿足求新求變的女性。
 

▲▼ Citizen 。（圖／公關照）

▲天梭表SRV玫瑰金PVD米蘭鍊帶款石英錶，14,600元。（圖／天梭表提供）

►CORTIS嚴成玹青春穿搭迷人　愛戴3,900元G-SHOCK

►Seiko幾何稜角機械錶重生　東京地平線成面盤美景

CITIZEN, Hebe, 田馥甄, Tissot, 天梭表

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

