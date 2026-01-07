萬寶龍經典書寫工具推白色款　優雅設計鋼筆、鋼珠筆均備

▲萬寶龍大師傑作系列靜謐冰河白色書寫工具登場。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

色彩權威機構Pantone宣布2026年代表色「Cloud Dancer 雲上舞白」，象徵在快速變動的時代，再次擁抱「靜」的力量，追求心靈的平衡。巧合的是時尚圈也吹起白色風潮，萬寶龍（Montblanc）經典的Meisterstück大師傑作系列書寫工具，推出Classique尺寸的白色筆款，涵蓋鋼筆、鋼珠筆與原子筆款式，流露優雅氣息。





▲萬寶龍大師傑作系列白色Classique鋼筆，29,700元。

萬寶龍白色款的大師傑作系列鋼筆、鋼珠筆與原子筆以白色珍貴樹脂製成，搭配鍍鉑金配件與金屬筆尾，形成鮮明而高雅的對比，金屬筆蓋頂部的品牌標誌以黑白相間的珍貴樹脂打造，而鋼筆所配備的Au 585／14K鍍銠金筆尖，則由德國漢堡總部筆廠工匠手工製作，並飾以象徵白朗峰海拔高度的「4810」圖案，彰顯書寫工具的卓越品質與傳承精神。





▲大師傑作系列白色Classique鋼珠筆，22,500元。

日本名錶Grand Seiko也呼應年度Pantone色調，為GMT錶款新添SBGM255雪之華腕錶，幾何螺旋紋裝飾的白色面盤設計靈感源自融化的積雪凝結成晶瑩剔透的水滴，在陽光下閃閃發光的模樣，搭配藍鋼燒製的GMT指針，可顯示全球24個時區的時間，實用與美感兼具。





▲Grand Seiko GMT腕錶新作SBGM255雪之華，157,000元。（圖／Grand Seiko提供）