fb ig video search mobile ETtoday

萬寶龍經典書寫工具推白色款　優雅設計鋼筆、鋼珠筆均備

>

▲▼ Grand Seiko,Monrblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列靜謐冰河白色書寫工具登場。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

色彩權威機構Pantone宣布2026年代表色「Cloud Dancer 雲上舞白」，象徵在快速變動的時代，再次擁抱「靜」的力量，追求心靈的平衡。巧合的是時尚圈也吹起白色風潮，萬寶龍（Montblanc）經典的Meisterstück大師傑作系列書寫工具，推出Classique尺寸的白色筆款，涵蓋鋼筆、鋼珠筆與原子筆款式，流露優雅氣息。

▲▼ Grand Seiko,Monrblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列白色Classique鋼筆，29,700元。

萬寶龍白色款的大師傑作系列鋼筆、鋼珠筆與原子筆以白色珍貴樹脂製成，搭配鍍鉑金配件與金屬筆尾，形成鮮明而高雅的對比，金屬筆蓋頂部的品牌標誌以黑白相間的珍貴樹脂打造，而鋼筆所配備的Au 585／14K鍍銠金筆尖，則由德國漢堡總部筆廠工匠手工製作，並飾以象徵白朗峰海拔高度的「4810」圖案，彰顯書寫工具的卓越品質與傳承精神。

▲▼ Grand Seiko,Monrblanc 。（圖／公關照）

▲大師傑作系列白色Classique鋼珠筆，22,500元。

日本名錶Grand Seiko也呼應年度Pantone色調，為GMT錶款新添SBGM255雪之華腕錶，幾何螺旋紋裝飾的白色面盤設計靈感源自融化的積雪凝結成晶瑩剔透的水滴，在陽光下閃閃發光的模樣，搭配藍鋼燒製的GMT指針，可顯示全球24個時區的時間，實用與美感兼具。

▲▼ Grand Seiko,Monrblanc 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko GMT腕錶新作SBGM255雪之華，157,000元。（圖／Grand Seiko提供）

►GD招牌頭巾變身華麗項鍊　鑲209克拉寶石襯天王氣勢

►《黑白大廚》美女主廚戴Swatch做菜　超薄錶3800元擁有

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, Grand Seiko

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

《黑白大廚》美女主廚戴Swatch做菜　超薄錶3800元擁有

《黑白大廚》美女主廚戴Swatch做菜　超薄錶3800元擁有

GD招牌頭巾變身華麗項鍊　鑲209克拉寶石襯天王氣勢

GD招牌頭巾變身華麗項鍊　鑲209克拉寶石襯天王氣勢

CORTIS嚴成玹青春穿搭迷人　愛戴3,900元G-SHOCK

CORTIS嚴成玹青春穿搭迷人　愛戴3,900元G-SHOCK

HUBLOT嶄新工藝打造馬年錶　刺繡概念融入駿馬圖 亞洲首富妻閃耀AP全鑽錶　珍珠頸鍊也是最頂級 「甜茶」封影帝謝百億女友相伴　凱莉珍娜30年古董戰袍辣翻 炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己 凱莉珍娜豪奢日常比基尼配豹頭鑽鍊　百萬柏金包當旅行袋 《黑白大廚》天菜主廚吐金句圈粉　戴52萬瑞士名錶秀型男品味 Lisa狂曬愛馬仕　拎毛茸茸凱莉包過冬超可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面