視覺藝術加深香氣嗅覺層次！零撞香「終局之勢」根本是成功人士的味道

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

不僅是嗅覺，現在香氛也講求多方位的體驗，讓人從視覺開始就先能體會到香氛所想傳達的意象，然後透過嗅覺可以更加深每一個細節的層次，像是ROADS、agnès b.等香氣，都透過不同感官的饗宴，能更完整享受香氛的療癒感受。

ROADS,agnès b.,香水,香氛,香氣,美妝。（圖／品牌提供）

hearth選物店旗下來自愛爾蘭都柏林的現代香氛品牌ROADS獨特的氣味敘事，提供香迷更有趣的香氣體驗，在2026年初帶來「感官藝境」（Art Addict）與「終局之勢」（End Game）兩款截然不同的香水，其中，終局之勢透過香材描繪出權力鬥爭、策略人物角逐的情境，透過葡萄柚、黑胡椒、小荳蔻、欖香脂、天竺葵、雪松等，打造出充滿成功者之姿的氣息；在外包裝更是由慕尼黑的藝術家Fabian Forban用影像呈現出「終局之勢」中運籌帷幄的暗流湧動，更為整體香氣增添記憶點。

ROADS,agnès b.,香水,香氛,香氣,美妝。（圖／品牌提供）

時隔18年，agnès b.再度推出兩款迷人花香調，以創辦人Agnès心愛的花園為靈感，攜手調香師Isaac Sinclair共同打造，經過68次不斷試驗之後，才終於確定了兩款香水的味道，粉色「晨光花蕾」以及金色「柔霧晚香」，兩款都是以丁香花作為靈魂，打造出白天以及夜晚的巴黎意象；其中，柔霧晚香結合晚香玉、藏紅花，為柔美的香氣之中，增添一抹肌膚般的親暱奶香，宛如月光灑落百花綻放的花園，醉心迷人；在每一支香水的包裝盒中，更是印有Agnès的攝影作品，綠意盎然的灌木中點綴白色木蘭花，呼應香氣的純潔白淨。

ROADS, agnès b., 香水, 香氛, 香氣, 美妝

