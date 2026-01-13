錯了也不願意回頭的三大星座！TOP 1用逞強包裝不安　絕對不能低頭認錯

記者李薇／台北報導 圖／netflixkr IG

在感情或人生選擇中，有些人即使明知方向不對，仍會選擇硬著頭皮走下去，並非看不清現實，而是太難接受「回頭」這件事，以下這幾個星座就是這樣的個性，一旦做出決定，就算撞牆也不輕易轉彎，寧可錯下去，也不願承認當初判斷有誤。

TOP 3 天蠍座



天蠍座對自己的選擇極度忠誠，尤其在感情裡，投入前深思熟慮，一旦認定就會全力以赴，即使後來發現對方不適合，或這段關係早已變質，仍要撐到最後一刻，因為放棄意味著否定過去所有付出，對他們而言，繼續錯下去至少證明「我不是輕易放手的人」。

TOP 2 金牛座



金牛座的固執眾所皆知，他們害怕變動，更抗拒推翻既有選擇，當一段關係或一個人生方向已經投入大量時間與心力，他們會不斷說服自己「再撐一下就會好」，即使內心早已不安，也不願承認判斷錯誤，回頭意味著重新開始，那比繼續忍耐更可怕。

TOP 1 獅子座



獅子座最難接受的不是失敗，而是承認自己看錯，自尊心極強的他們，往往在眾人面前高調做出選擇，一旦回頭，就像公開否定自己的眼光與決策能力，即便心裡清楚這條路走得辛苦，仍會選擇撐下去，用逞強包裝不安，因為在他們的世界裡，低頭比走錯路更難。