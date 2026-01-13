fb ig video search mobile ETtoday

錯了也不願意回頭的三大星座！TOP 1用逞強包裝不安　絕對不能低頭認錯

>

記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

在感情或人生選擇中，有些人即使明知方向不對，仍會選擇硬著頭皮走下去，並非看不清現實，而是太難接受「回頭」這件事，以下這幾個星座就是這樣的個性，一旦做出決定，就算撞牆也不輕易轉彎，寧可錯下去，也不願承認當初判斷有誤。

▲▼ 。（圖／netflixkr IG）

TOP 3　天蠍座

天蠍座對自己的選擇極度忠誠，尤其在感情裡，投入前深思熟慮，一旦認定就會全力以赴，即使後來發現對方不適合，或這段關係早已變質，仍要撐到最後一刻，因為放棄意味著否定過去所有付出，對他們而言，繼續錯下去至少證明「我不是輕易放手的人」。

TOP 2　金牛座

金牛座的固執眾所皆知，他們害怕變動，更抗拒推翻既有選擇，當一段關係或一個人生方向已經投入大量時間與心力，他們會不斷說服自己「再撐一下就會好」，即使內心早已不安，也不願承認判斷錯誤，回頭意味著重新開始，那比繼續忍耐更可怕。

TOP 1　獅子座

獅子座最難接受的不是失敗，而是承認自己看錯，自尊心極強的他們，往往在眾人面前高調做出選擇，一旦回頭，就像公開否定自己的眼光與決策能力，即便心裡清楚這條路走得辛苦，仍會選擇撐下去，用逞強包裝不安，因為在他們的世界裡，低頭比走錯路更難。

關鍵字：

星座, 占卜, 個性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

感情容不下一點沙的三大星座！TOP 1伴侶代表自己品味　有缺陷絕對不行

感情容不下一點沙的三大星座！TOP 1伴侶代表自己品味　有缺陷絕對不行

出軌率高的4大星座公開！獅子不是不愛了　只想證明自己「被需要」

出軌率高的4大星座公開！獅子不是不愛了　只想證明自己「被需要」

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

101回應鬼塚虎歧視移工　賈董自爆買瘋：我的愛牌請繼續支持 星巴克今起「特定品項買一送一」　限定8款看有沒有你想喝的？ 連宋慧喬都在做的日常習慣！3個心態練習養成「幸運體質」 宋仲基台北街頭秀香菜餅乾　穿低調帽T 5000元有找 安格斯12星座一周運勢1／12-1／18　獅子體累心也累、天蠍別用試探質問 覺得談戀愛好累？「3 大特徵」代表你該停下來了 私密處健康關鍵！內褲「5種狀況」提醒你應該換了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面