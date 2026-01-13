吃甜食讓人快樂？營養師：黑巧克力好處多　減壓又能消疲勞

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 營養師：黑巧克力好處多。（圖／Unsplash）

▲黑巧克力對身體健康益處多。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

明明只是咬了一口巧克力，嘴角卻不自覺上揚，營養師高敏敏解釋，那種瞬間被療癒的感覺，並不是因為你愛吃甜食而已，而是「黑巧克力」真的在默默影響你的大腦與身體，它不只帶來快樂，其實對身體健康相當有助益。

營養師高敏敏分享，黑巧克力之所以能讓人感到愉悅，關鍵在於其中豐富的可可多酚與天然成分，這些物質能刺激大腦分泌多巴胺與血清素，也就是俗稱的「快樂荷爾蒙」，讓情緒更穩定、壓力感降低，對於長期緊繃、容易焦慮的人來說，是一種溫和又自然的放鬆方式。此外，黑巧克力還能幫助提振精神，減少疲勞感，讓專注力更集中，對忙碌的上班族或學生族群特別有感。

▲▼營養師：黑巧克力好處多。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

從身體健康來看，黑巧克力的好處也不容小覷。可可中的抗氧化成分能對抗自由基，幫助延緩老化、維持肌膚狀態，對養顏美容相當加分。同時，它也能促進新陳代謝，減少脂肪囤積的機率，讓代謝不再卡卡。對心血管健康而言，黑巧克力有助於維持血液循環順暢，長期適量攝取，對整體氣色與循環狀態都有正面影響。

不過，高敏敏也提醒，巧克力並不是越甜越好，關鍵在於「選對種類」。像是黑巧克力的可可含量最高、加工最少，是健康首選；牛奶巧克力雖然口感滑順，但糖與奶粉含量較高，適合偶爾享用；而白巧克力幾乎不含真正的可可，主要成分是糖與油脂，營養價值相對低，建議淺嚐即可。

總結來說，選擇可可含量 70% 以上的黑巧克力，才能真正吃到它的好處，同時也要記得控制份量，再健康的食物，過量都可能變成負擔，懂得適量享受，黑巧克力才能成為讓你快樂又健康的小幫手。
 

黑巧克力, 快樂荷爾蒙, 健康飲食, 抗氧化, 營養師

