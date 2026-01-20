說流行／櫻花妹愛牌mizuiro ind首登台！極簡零庫存、300款實穿單品超好逛

記者鮑璿安／綜合報導

日本人氣極簡品牌 mizuiro ind 終於來台！1 月 12 日至 2 月 28 日期間進駐新光三越 A11 二樓，帶著備受日本時尚圈推崇的秋冬系列，以超過 300 款單品完整呈現品牌最純粹的日常風景。這個在東京青山、京都、神戶擁有多家直營店的品牌，長期受到日本文青圈、設計師與藝人喜愛，究竟有什麼不敗魅力？一起來看看。





▲mizuiro ind 創立於2003年，品牌名「mizuiro」意指水藍色，是設計師自幼最喜歡的顏色。（圖／品牌提供）

mizuiro ind 創立於2003年，品牌名「mizuiro」意指水藍色，是設計師自幼最喜歡的顏色，也象徵品牌的清澈與純粹理念，最大的魅力在於它跳脫「潮流」框架，讓衣服能被長久穿著，多數單品皆為日本製作，從布料選用、剪裁、觸感到耐穿度，都展現品牌對細節的堅持。現也確定在2月中旬將於松菸誠品開設常設店，讓粉絲們不需要出國就能第一時間入手。





▲Soutien Collar CT 立領長版大衣，以寬版剪裁打造俐落氣場 。（圖／品牌提供）





▲Denim Tucked Wide Pants 打摺寬版丹寧褲，採用岡山丹寧製成。（圖／品牌提供）

這次快閃店也同步帶來多款代表性的人氣單品，像是 Soutien Collar CT 立領長版大衣，以寬版剪裁打造俐落氣場，不受身形與場合限制，領口可變化高領造型，細膩的門襟與束帶設計展現日系職人工藝；而 Trench Like CT 長版風衣外套則將經典風衣簡化至極致，透過傘狀剪裁與圓弧領片平衡中性與女性氣質，是日常通勤的萬用外套。喜愛丹寧的女孩則不可錯過 Denim Tucked Wide Pants 打摺寬版丹寧褲，採用岡山丹寧製成，柔軟輕盈卻具立體弧形，隨性穿上就能展現日系 effortless 氛圍。

▲A Line OP A 字洋裝。（圖／品牌提供）





▲日本人氣極簡品牌 mizuiro ind 終於來台，1 月 12 日至 2 月 28 日期間進駐新光三越 A11 二樓。（圖／品牌提供）

想在春天來點優雅氣息，也能選擇 A Line OP A 字洋裝，以復古緞面布料打造，自帶光澤與垂墜感，不論單穿或搭配大衣，都能呈現迷人份量感。品牌更以「零庫存」、「永久維修服務」落實永續理念，保留原吊牌即可享終身維修，重新思考衣物與生活的關係。

同場加映

日本高端潮流品牌 EVISU 近日正式進駐台北 101開設全新快閃店，並同步推出 「EVISU X TAIPEI 101」限定系列，以台北 101 為核心靈感，將地標的層層結構與象徵節節高升的寓意融入 EVISU 經典海鷗圖案，打造更具台灣識別度的聯名單品。其中 101 夜景印花連帽衛衣將地標化成霓虹視覺；另一款多口袋牛仔褲則以竹節紋丹寧布與機能感口袋致敬大樓線條，是系列中最具收藏價值的單品。大面積Daicock海鷗弧形圖騰 T 恤運用紫與黃強烈配色詮釋街頭能量，成為粉絲鎖定的入門推薦。





▲EVISU 台北101 限定店帶來獨賣單品 。（圖／品牌提供）