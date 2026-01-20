fb ig video search mobile ETtoday

說流行／櫻花妹愛牌mizuiro ind首登台！極簡零庫存、300款實穿單品超好逛

>

記者鮑璿安／綜合報導

日本人氣極簡品牌 mizuiro ind 終於來台！1 月 12 日至 2 月 28 日期間進駐新光三越 A11 二樓，帶著備受日本時尚圈推崇的秋冬系列，以超過 300 款單品完整呈現品牌最純粹的日常風景。這個在東京青山、京都、神戶擁有多家直營店的品牌，長期受到日本文青圈、設計師與藝人喜愛，究竟有什麼不敗魅力？一起來看看。

▲▼ mizuiro ind 。（圖／品牌提供）

▲▼ mizuiro ind 。（圖／品牌提供）

▲▼ mizuiro ind 。（圖／品牌提供）

▲mizuiro ind 創立於2003年，品牌名「mizuiro」意指水藍色，是設計師自幼最喜歡的顏色。（圖／品牌提供）

mizuiro ind 創立於2003年，品牌名「mizuiro」意指水藍色，是設計師自幼最喜歡的顏色，也象徵品牌的清澈與純粹理念，最大的魅力在於它跳脫「潮流」框架，讓衣服能被長久穿著，多數單品皆為日本製作，從布料選用、剪裁、觸感到耐穿度，都展現品牌對細節的堅持。現也確定在2月中旬將於松菸誠品開設常設店，讓粉絲們不需要出國就能第一時間入手。

▲▼ mizuiro ind 。（圖／品牌提供）

▲Soutien Collar CT 立領長版大衣，以寬版剪裁打造俐落氣場 。（圖／品牌提供）

▲▼ mizuiro ind 。（圖／品牌提供）

▲Denim Tucked Wide Pants 打摺寬版丹寧褲，採用岡山丹寧製成。（圖／品牌提供）

這次快閃店也同步帶來多款代表性的人氣單品，像是 Soutien Collar CT 立領長版大衣，以寬版剪裁打造俐落氣場，不受身形與場合限制，領口可變化高領造型，細膩的門襟與束帶設計展現日系職人工藝；而 Trench Like CT 長版風衣外套則將經典風衣簡化至極致，透過傘狀剪裁與圓弧領片平衡中性與女性氣質，是日常通勤的萬用外套。喜愛丹寧的女孩則不可錯過 Denim Tucked Wide Pants 打摺寬版丹寧褲，採用岡山丹寧製成，柔軟輕盈卻具立體弧形，隨性穿上就能展現日系 effortless 氛圍。

▲▼ mizuiro ind 。（圖／品牌提供）

▲A Line OP A 字洋裝。（圖／品牌提供）

▲▼ mizuiro ind 。（圖／品牌提供）

▲▼ mizuiro ind 。（圖／品牌提供）

▲日本人氣極簡品牌 mizuiro ind 終於來台，1 月 12 日至 2 月 28 日期間進駐新光三越 A11 二樓。（圖／品牌提供）

想在春天來點優雅氣息，也能選擇 A Line OP A 字洋裝，以復古緞面布料打造，自帶光澤與垂墜感，不論單穿或搭配大衣，都能呈現迷人份量感。品牌更以「零庫存」、「永久維修服務」落實永續理念，保留原吊牌即可享終身維修，重新思考衣物與生活的關係。

同場加映

日本高端潮流品牌 EVISU 近日正式進駐台北 101開設全新快閃店，並同步推出 「EVISU X TAIPEI 101」限定系列，以台北 101 為核心靈感，將地標的層層結構與象徵節節高升的寓意融入 EVISU 經典海鷗圖案，打造更具台灣識別度的聯名單品。其中 101 夜景印花連帽衛衣將地標化成霓虹視覺；另一款多口袋牛仔褲則以竹節紋丹寧布與機能感口袋致敬大樓線條，是系列中最具收藏價值的單品。大面積Daicock海鷗弧形圖騰 T 恤運用紫與黃強烈配色詮釋街頭能量，成為粉絲鎖定的入門推薦。

▲▼ evisu 。（圖／品牌提供）

▲▼ evisu 。（圖／品牌提供）

▲▼ evisu 。（圖／品牌提供）

▲EVISU 台北101 限定店帶來獨賣單品 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

mizuiroind, 日本品牌, 極簡風, 快閃店, 松菸誠品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露

梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯

快訊／義大利傳奇設計師Valentino辭世　享耆壽93歲 孔劉一頭亂髮機場奔波　LV訂製行李箱行頭洩大使身份 為安海瑟薇設計婚紗、客串《穿著PRADA的惡魔》　回顧Valentino精彩一生 職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋 Philips冷暖空調主打室外機終身保固　「全機只換不修」特價22900元起 趙麗穎產後大秀性感腹肌　38歲小男孩短髮被封「赫本」 潘瑋柏隱藏版AP名錶上手　月相變可愛笑臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面