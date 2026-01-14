達摩禮盒再登場　望月「開運三福星」新春禮盒加持春節意象

fb ig video search mobile ETtoday

▲香港烘焙品牌望月今年以「開運三福星」為主軸，推出「躍馬迎春」新春典藏禮盒系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春節將至，香港烘焙品牌望月今年以「開運三福星」為主軸，推出「躍馬迎春」新春典藏禮盒系列，將貔貅、招財貓與達摩三種常見於年節文化中的吉祥象徵，結合品牌經典餅點，鎖定希望在送禮時兼顧寓意與實用性的消費者，同步搭配全台限時快閃櫃販售。

「開運三福星」分別對應財運、人際與穩定祝福。望月將這三種象徵轉化為不同禮盒主題，讓消費者可依送禮對象與情境選擇合適款式，包括以招財意象為主的「瑞氣騰雲．貔貅禮盒」，內容以望月代表性的經典蝴蝶酥為核心，酥鬆層次中帶有焦糖香氣，並搭配咖啡曲奇與開心果曲奇，整體風味偏濃但不膩，適合在親友聚會時分食。外盒視覺設計結合貔貅形象，訴求「聚財、分享」的年節氣氛。

另一款主打人際與貴人寓意的「金浪招財．招財貓禮盒」，除經典蝴蝶酥外，搭配伯爵茶曲奇與玄米茶曲奇，適合贈送工作夥伴或商務往來對象；象徵穩定與心願實現的「穩坐福運．達摩禮盒」，內容包含朱古力曲奇、開心果曲奇與咖啡曲奇，訴求祝福踏實。

除「開運三福星」三款主打外，望月此次新春系列也同步推出「財神爺」、「金舞獅」與「經典麻將」等禮盒設計，全系列共六款，配合年節檔期，望月於台北與台中多個百貨商圈設置限時快閃櫃，部分櫃點提供現場試吃，包括開心果曲奇、咖啡曲奇與黑白芝麻蝴蝶酥等品項，讓消費者在選購前能實際確認口味。

▲星巴克、伯朗咖啡館春節禮盒。（圖／品牌提供）

▲星福花生可可杏仁捲，售價 890 元。

隨著 2026 年農曆馬年將至。星巴克今年春節禮盒大玩創意，將經典 Bearista 結合達摩不倒翁設計，推出兼具收納與擺飾功能的造型桶，超可愛的造型真的一看就療癒，讓整個空間歡樂跟福氣都滿滿。

星巴克今年春節由 Bearista 熊領軍，以「不倒精神」為靈感，將經典 Bearista 結合紅色達摩與馬年元素，打造出象徵開運必勝的不倒翁造型桶，圓潤討喜的外型不僅充滿年節喜氣，背開式的收納設計更兼具實用性，食用完畢後可變身為糖果罐、桌面擺飾甚至插花容器，輕鬆點綴居家空間的節慶氛圍 。

