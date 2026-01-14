adidas萌寵「三葉草新年套裝」必收！PEDRO請浪浪示範百搭通勤包

記者鮑璿安／綜合報導

毛孩時代正式來臨！adidas Originals 把人寵穿搭推到新高度，今年春季直接為毛孩量身打造「新年限定寵物系列」與「ADICOLOR 寵物系列」，以主人和毛小孩親子裝為核心概念，讓牠們穿上同款三條線，走在街上秒變吸睛焦點。PEDRO 則用更溫柔的方式迎接新年，此次攜手三牲工作室推出「毛孩年度紀念冊」，影像以「校園年鑑」為靈感，每隻毛孩都像是被精心記錄的明星，浪浪們在鏡頭前展現最真實的樣子，而PEDRO 的包款、鞋履則自然融入畫面。





▲adidas Originals 全新「新年限定寵物系列」以麂皮絨與針織材質打造小狗版新中式外套。（圖／品牌提供）



adidas Originals 全新「新年限定寵物系列」以麂皮絨與針織材質打造小狗版新中式外套，從盤扣、立體縫線到肩上的三條線，不只保暖、穿起來也很有過節氣氛。另一款馬年限定針織背心則以滿版三葉草與緹花馬圖騰詮釋節慶感。喜歡繽紛色彩的主人，也能在 ADICOLOR 寵物系列找到多款萌度破表的 T-shirt，粉嫩芭蕾粉、溫柔米白藍、亮黃、青草綠通通有，胸前的三葉草刺繡依舊經典，搭上寵物專屬風衣、項圈與後背包，毛孩的時髦度大概正式超越家中所有人。





▲PEDRO 以柔和中性色調打造日常包型，像淺棕迷你肩背包、Demi 皮革經典包、Demi Maxi 皮革肩背包等 。（圖／品牌提供）





▲仿羊毛拖鞋；Demi Maxi皮革肩背包。（圖／品牌提供）

PEDRO 以柔和中性色調打造日常包型，像淺棕迷你肩背包、Demi 皮革經典包、Demi Maxi 皮革肩背包等，俐落又低調，超大號手提包容量驚人，非常適合「毛孩爸媽」外出攜帶必需品。鞋款則從仿羊毛拖鞋到雕塑線條的後帶高跟鞋，兼具實穿性與精緻氛圍。男款部分依舊強調俐落結構與沉穩色調，包括 Hybrix 厚底樂福鞋、Flynn 斜挎包、James 背包與 Fleet 全麂皮運動鞋，主打都會男性日常穿搭需求。