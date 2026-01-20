IVE Liz成新一代美貌天花板　華麗「貓系芭比妝」4大關鍵提升五官精緻度

fb ig video search mobile ETtoday

IVE 雙門面誕生？Liz 減肥成功後顏值狂飆，華麗「貓系芭比妝」4大關鍵提升五官精緻度

▲IVE Liz。（圖／取自liz.yeyo IG，下同）

圖文／CTWANT

自出道以來就以實力派唱功著稱的IVE成員Liz，最近每次現身都被她的美貌爆擊。減肥成功後的她，不僅五官變得更加深邃精緻，舞台上的華麗美貌更是頻頻登上熱搜。網友瘋傳，現在的Liz站在「天生偶像」張員瑛身邊也完全沒輸，甚至多了一份魅惑的「貓系芭比」氣場。除了體態管理，Liz妝容技術的升級更是關鍵，讓她成功從清新少女躍升為人間芭比，成為韓國新一代美貌天花板。

IVE Liz 彩妝技巧：根根分明的「漫畫感束感睫毛」

觀察Liz的眼妝，最奪人眼球的就是那對如同娃娃般的束感睫毛。與以往追求自然擴散的睫毛不同，Liz現階段的眼妝強調「存在感」。透過夾出根根分明或漫畫式簇狀睫毛，能縱向放大眼型，讓眼神帶有一種無辜卻靈動的驚艷感。眼線部分則會稍微往後延伸平拉，平衡圓眼的可愛感，注入一絲成熟的魅惑張力。

IVE 雙門面誕生？Liz 減肥成功後顏值狂飆，華麗「貓系芭比妝」4大關鍵提升五官精緻度

IVE Liz 彩妝技巧：豐盈欲滴的「水光嘟嘟唇」

Liz的唇部原本就相當飽滿，現在更透過「疊塗技術」將優點加倍。她捨棄了全霧面的妝感，改以高彩度的水光唇釉為主，並特別強調「邱比特弓（唇峰）」與「下唇邊緣」的過界暈染，讓嘴唇看起來像果凍般晶瑩剔透。這種畫法不僅能縮短中庭，更增添了幾分嬌滴滴的華麗氛圍。

IVE 雙門面誕生？Liz 減肥成功後顏值狂飆，華麗「貓系芭比妝」4大關鍵提升五官精緻度

IVE Liz 彩妝技巧：腮紅高位暈染營造「氛圍感紅潤」

為了縮小臉型並增加澎潤感，Liz的腮紅通常會刷在眼下至顴骨的高位。選用與唇彩同調的粉紫色或蜜桃色系，呈現One Tone同色調妝感。這種畫法能與眼影自然銜接，讓雙頰呈現出一種像是「微醺」或「害羞」後的原生紅潤感，讓臉部視覺重心上移，讓整體容貌顯得更加年輕、無瑕且具透明感。

IVE 雙門面誕生？Liz 減肥成功後顏值狂飆，華麗「貓系芭比妝」4大關鍵提升五官精緻度

IVE Liz 彩妝技巧：雕琢「立體 T 字」與「水光高光」

Liz妝容中顯得最華麗的一環，莫過於「極致打亮」的運用。

鼻頭亮點：在鼻尖與鼻樑山根處點上高亮度的細閃，視覺上瞬間拔高鼻樑，縮窄鼻翼。

面中提亮：在眼下三角區與顴骨上方使用具水光感的打亮膏，配合深色修容精準雕刻下顎線條。 這種透過光影強烈對比創造出的立體感，讓她在強光鏡頭下依然能維持360度無死角的「小臉」效果，打造出精緻度拉滿的華麗臉孔。

IVE 雙門面誕生？Liz 減肥成功後顏值狂飆，華麗「貓系芭比妝」4大關鍵提升五官精緻度

IVE Liz 髮型修飾：蓋眉瀏海神救援高額頭

原本五官就很精緻的Liz，其實屬於高額頭版型，她近期的髮型多以「蓋眉瀏海」為主。這種厚度適中且長度剛好蓋住眉毛的瀏海，能有效縮小臉部視覺比例，讓大眾的視線集中在下半臉的精緻五官。透過髮型遮蓋額頭後，臉型更顯小巧，進而讓眼睛、鼻子與唇部看起來更加精緻且具立體感。

IVE 雙門面誕生？Liz 減肥成功後顏值狂飆，華麗「貓系芭比妝」4大關鍵提升五官精緻度

