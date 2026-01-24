2026保濕趨勢讓肌膚由內而外健康透光　超級米酵、藍管安瓶打破保養停滯期

▲保濕是保養程序中最核心的靈魂。（圖／品牌提供）

想要擁有如韓國女星般通透的「玻璃水光肌」，保濕絕對是保養程序中最核心的靈魂。2026年的保濕趨勢已從單純補水進化為「啟動自潤循環」與「優化吸收通道」，讓每一滴精華都能精準滲透，打造由內而外散發光澤的健康膚質。

雅詩蘭黛 超級米酵系列

雅詩蘭黛隆重推出全程日本製造、專為亞洲肌膚研發的超級米酵系列。不只是保濕，更以「超級米酵，啟動24H自潤光」為核心，從根源打亮肌底，讓肌膚由內而外健康透光。全系列產品包含超級米酵肌活水、超級米酵亮晶精華以及超級米酵爆水霜。先將水分深層導入角質層，打開吸收通道，啟動肌膚自潤水循環，再用精華啟動自潤水循環，最後用爆水保護膜長效鎖水，飽滿透光一整天。

▲雅詩蘭黛 超級米酵肌活水 200ml／1,900元、超級米酵亮晶精華 300ml／2,350元、超級米酵爆水霜 500ml 2,200元。（圖／品牌提供）

蘭芝 水酷修護多酸煥膚水光安瓶

水酷修護保濕系列推出突破性新作#藍管安瓶 水酷修護多酸煥膚水光安瓶，一款高效保濕的煥膚安瓶，由2.6%AHA果酸＋0.1% BHA水楊酸＋5%PHA多羥基酸組成，每日可使用的溫和多酸黃金比例配方，代謝肌膚表層老廢角質，暢通肌膚吸收渠道，改善粗糙暗沉，並深入毛孔淨化髒汙，同時維持肌膚水分平衡，讓肌膚質地更細緻、亮出光澤。以「1 注水、2 補水、3 鎖水」三步驟水循環概念，用全新#藍管安瓶、水酷修護保濕精華與水酷修護保濕霜，讓你在家即可完成如同專業護膚般的玻璃水光肌養成。

▲蘭芝 水酷修護多酸煥膚水光安瓶 30ml／900元。（圖／品牌提供）

OGUMA 海綿藻針水光精萃

主打「先開啟吸收力，再讓保養真正有效」的導入煥膚概念，針對現代人常見的吸收停滯、膚況暗沉與粗糙問題，打造一款能於日常保養中實際感受變化的醫美級日常高效保養品。水美媒將2,600ppm專業美容成分「海綿藻針」結合當今保養品最火紅的「乳酸桿菌胞外囊泡」延伸至日常保養，透過精準比例與科技處理，讓海綿藻針水光精萃成為每日保養中溫和卻有感的關鍵步驟，使保養流程更有效率，也更貼近現代消費者對「快速有感、穩定不刺激」的需求！

▲OGUMA 海綿藻針水光精萃 30ml／3,080元。（圖／品牌提供）

肌研 極潤金緻保濕晚安精華凍膜

以夜間修復需求為核心，推出全新塗抹式面膜，凝露狀質地能緊密貼合肌膚，整晚注入保濕能量。搭載肌研史上最高8重玻尿酸，幫助肌膚從外到內層層補水、長效鎖水。晚上洗臉後保養只需這一瓶，即可完成高效率保養，一覺醒來水潤澎彈、透亮有感！可於全臉薄擦作為日常保濕保養，或在肌膚狀態不穩定時，厚敷於全臉或局部脫皮乾燥處，集中深層修護。輕盈不黏膩，一抹即可緊密服貼，迅速形成肌膚鎖水保護膜，不悶黏不沾枕頭，彷彿敷了一整夜隱形面膜！

▲肌研 極潤金緻保濕晚安精華凍膜 90g／580元。（圖／品牌提供）



