IVE、LE SSERAFIM都在瘋「手機裝飾」爆紅　蒙奇奇、趴趴天使超可愛

文／美人圈

不難發現，自從iPhone 17上市後，大家對「手機裝飾」的熱情一路飆升！除了鏡頭貼紙、掛繩之外，近期韓國超火的新玩法就是手機裝飾「Hippers」。編輯最近也在不少韓國愛豆、韓妞的自拍中瘋狂看到Hippers，它是附有黏膠的小型立體公仔，只要貼在手機殼上，就能立刻打造專屬風格，讓你對鏡自拍時瞬間抓住所有視線。可愛又有存在感，難怪成為最新洗版潮流！

▲手機裝飾Hippers掀流行。（圖／IG@39saku_chan、IG@douneo）

▲女團都在曬。（圖／IG@douneo、IG@j876my）

哪些韓星也在瘋 Hippers 手機裝飾？

近期刷偶像的鏡子自拍時，你一定也被手機上那顆可愛的Hippers第一眼吸住！用Hippers裝飾手機已經成為最新風潮。角色種類超多，貼手機、擺房間都能瞬間展現個人喜好與氛圍感。像IVE的Rei、金秋天、LE SSERAFIM的Sakura、中村一葉、aespa的Winter也已紛紛入坑，把Hippers貼在手機上拍出超吸睛的鏡子自拍，讓這股熱潮越燒越旺！Hippers 不只用在手機上，還能貼在電腦螢幕、相框、行李箱甚至汽車內作為小裝飾，讓任何物品一秒變得更有個性。

▲（圖／IG@39saku_chan、IVE_twt(X)）

▲（圖／IG@39saku_chan、IG@zuhazana）

▲（圖／IG@fallingin__fall）

▲（圖／IG@aespa_official）

現在越來越多IP都加入Hippers行列，其中最熱門的當然是Sonny Angel（趴趴天使） 與蒙奇奇Monchhichi，常常一上架就被秒搶。其他像吉伊卡哇、蠟筆小新、三麗鷗、倉鼠君等，也都是MZ世代的超愛角色，選擇越來越多，根本讓人忍不住想全系列收藏！

▲Sonny Angel。（圖／IG@sonnyangelkorea）

▲Monchhichi。（圖／monchhichi.co.jp）

▲吉伊卡娃。（圖／IG@sonnyangelkorea）

▲（圖／IG@sonnyangelkorea）

Hippers手機裝飾之所以能在韓國迅速爆紅，不只是因為可愛好拍，更因為它讓每個人都能用最簡單的方式展現自己的風格與喜好。無論貼在哪裡，都能讓日常多一點療癒與儀式感。如果你也想跟上這股潮流，不妨從自己最喜歡的IP開始收集，讓Hippers成為陪伴生活的小小快樂來源吧！

▲（圖／IG@j876my）

