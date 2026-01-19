《飛天小女警》全新聯名開賣！夢幻粉嫩寶寶系配色　雷射盲盒吊墜超勸敗

文／妞新聞

感謝飛天小女警的努力！風靡全球的《飛天小女警》宣佈再度攜手CASETiFY推出全新系列聯名，包含手機殼印花、多款特殊電子配件，全都換上夢幻粉嫩的寶寶系配色，實在是夢幻指數爆表啦！

《飛天小女警》自1998年於卡通頻道首播以來，就憑藉甜美可愛的外型、勇敢的反差感擄獲無數觀眾的心。而本次聯名也以夢幻芭蕾與緞帶蝴蝶結等元素，打造多款充滿少女心的手機殼。無論哪款，都非常欠收！

全新推出的手機殼除集結花花、泡泡與毛毛三位飛天小女警在內的拼貼款之外，提供客製化專屬文字的角色印花款式，更完美展現花花的浪漫粉嫩、泡泡的夢幻寶寶藍，還有毛毛的清新薄荷綠等配色設計。還不快把喜歡的小女警帶回家.

以「糖、香料與美好味道」經典台詞設計的「飛天小女警搖搖手機殼」，更是必須擁有！每一次的搖晃都能重現當初教授用各種原料製造出飛天小女警的經典片段，為粉絲們的日常生活帶來滿滿童趣及驚喜。

外型可愛的「飛天小女警吊墜盲盒」更是本次亮點。每個盲盒將隨機附有花花、泡泡、毛毛、飛天小女警熱線四款，以及一款稀有飛天小女警款的手機吊墜。凡購買「吊墜盲盒四入套組」，還可免費獲贈童趣花園串珠鑰匙圈！

同步推出的電子配件，包含AirPods及AirPods Pro保護殼、iPad保護殼、MacBook保護殼，以及多款MagSafe兼容磁吸電子配件，如無線充電器、Snappy磁吸握架、Snappy磁吸卡夾等，徹底滿足大家對小女警們的喜愛！

飛天小女警 x CASETiFY 聯名系列於1月16日在CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店正式發售，欲了解更多產品相關資訊，請至CASETiFY台灣官方網站瀏覽.

