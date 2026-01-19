fb ig video search mobile ETtoday

《飛天小女警》全新聯名開賣！夢幻粉嫩寶寶系配色　雷射盲盒吊墜超勸敗

>

文／妞新聞

感謝飛天小女警的努力！風靡全球的《飛天小女警》宣佈再度攜手CASETiFY推出全新系列聯名，包含手機殼印花、多款特殊電子配件，全都換上夢幻粉嫩的寶寶系配色，實在是夢幻指數爆表啦！

《飛天小女警》自1998年於卡通頻道首播以來，就憑藉甜美可愛的外型、勇敢的反差感擄獲無數觀眾的心。而本次聯名也以夢幻芭蕾與緞帶蝴蝶結等元素，打造多款充滿少女心的手機殼。無論哪款，都非常欠收！

全新推出的手機殼除集結花花、泡泡與毛毛三位飛天小女警在內的拼貼款之外，提供客製化專屬文字的角色印花款式，更完美展現花花的浪漫粉嫩、泡泡的夢幻寶寶藍，還有毛毛的清新薄荷綠等配色設計。還不快把喜歡的小女警帶回家. 

以「糖、香料與美好味道」經典台詞設計的「飛天小女警搖搖手機殼」，更是必須擁有！每一次的搖晃都能重現當初教授用各種原料製造出飛天小女警的經典片段，為粉絲們的日常生活帶來滿滿童趣及驚喜。

外型可愛的「飛天小女警吊墜盲盒」更是本次亮點。每個盲盒將隨機附有花花、泡泡、毛毛、飛天小女警熱線四款，以及一款稀有飛天小女警款的手機吊墜。凡購買「吊墜盲盒四入套組」，還可免費獲贈童趣花園串珠鑰匙圈！

同步推出的電子配件，包含AirPods及AirPods Pro保護殼、iPad保護殼、MacBook保護殼，以及多款MagSafe兼容磁吸電子配件，如無線充電器、Snappy磁吸握架、Snappy磁吸卡夾等，徹底滿足大家對小女警們的喜愛！

飛天小女警 x CASETiFY 聯名系列於1月16日在CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店正式發售，欲了解更多產品相關資訊，請至CASETiFY台灣官方網站瀏覽. 

【延伸閱讀】

GU《飛天小女警》17款聯名服飾、愛心包台灣開賣！花花、泡泡、毛毛居家服「附超萌眼罩」

《飛天小女警》8款聯名台灣開賣！魔人啾啾合體潮牌小猴、FILA花花、泡泡、毛毛盲盒直接送

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, 飛天小女警, CASETiFY, 手機殼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋

職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋

白衣黃漬起死回生！「5大污漬」清潔秘訣一次學會

白衣黃漬起死回生！「5大污漬」清潔秘訣一次學會

勞力士汽水暱稱一籮筐　GMT-Master錶還被稱「皮蛋圈」

勞力士汽水暱稱一籮筐　GMT-Master錶還被稱「皮蛋圈」

趙麗穎產後大秀性感腹肌　38歲小男孩短髮被封「赫本」 《穿著Prada的惡魔2》、《奧德賽》　2026年最受矚目的5部電影 Threads上超火「光澤蜜粉」是什麼？7款專櫃與開架蜜粉推薦＋用法一次看 「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純 星巴克1／20起「大杯以上買一送一」　連續2天慶祝國際擁抱日 美周記／南韓小眾香氛SW19台灣開賣、Dior讓點燭成為最優雅儀式 為什麼近年「姐弟戀」超受歡迎？3個原因難怪會讓人心動

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面