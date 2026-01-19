超濃郁「希臘優格」質地乳霜滋潤很有感！封存高效成分整晚SPA美肌

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

秋冬季節補水保濕是基礎，但最後的封存程序也相當重要，可以讓臉部肌膚更好的吸收營養成分，而乳霜正是擁有此功不可沒的角色，加上潤澤油可以持續滋養一整晚，輕鬆讓美肌事半功倍。

＃迪奧 逆時活氧膠原特潤霜，50ml、售價4400元

迪奧,東森自然美,Dr.SANTE,保養,乳霜,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

直接把乳霜濃縮成超高濃度的「希臘優格」質地，脂質濃度直接提高到50%，超級綿密的質感特別適合冬季乾性肌膚使用，一抹直接注入角鯊烷與神經醯胺，搭配獨家「活氧膠原調控科技」，能讓調配活氧能量，從裡到外建立起飽滿澎潤的彈力美肌，重現緊緻立體輪廓。

＃東森自然美 科美研奢養雙泌精華霜，50g、售價3880元

迪奧,東森自然美,Dr.SANTE,保養,乳霜,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

以火紅的外泌體成分所打造的科美研系列頂級抗老精華霜，透過生化脈衝外泌體結合乳酸菌胞外體，搭載EGT活膚因子麥角硫因，並同時擁有日本專利雞尾酒配方，蘊含清酒菁純（α-GG）、日本黃金麴與和歌山金賞酒粕等珍貴發酵成分，可以迅速為肌膚修護滋養。

＃Dr.SANTE 甘菊藍舒緩修護天藍潤澤霜，50g、售價1190元

迪奧,東森自然美,Dr.SANTE,保養,乳霜,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

南韓醫美保養品牌Dr.SANTE正式在2026年登陸台灣，特別針對敏弱性膚質提供安全有感的舒緩方案，其中，甘菊藍舒緩修護天藍潤澤霜，以 77%洋甘菊花水為基底，搭配高濃度甘菊藍精華，擁有11種大小分子玻尿酸在強效補水同時有效鎖水，同時舒緩泛紅敏感等NG狀態，使肌膚能長時間維持柔嫩水潤。

迪奧, 東森自然美, Dr.SANTE, 保養, 乳霜

