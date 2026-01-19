蘇格登春聯設計迎好年　仕高利達酒禮搭小物先開運

記者蔡惠如／綜合報導

年節送禮需求逐步升溫，威士忌陸續推出具節慶意象系列禮盒。蘇格登以「春聯」為設計靈感，將祝福概念融入包裝結構，主打單一麥芽威士忌的年份風味；仕高利達透過不同酒款與配色設計，搭配轉運贈品，提供多元入手選擇。

蘇格登春聯設計包裝 推不同祝福寓意

蘇格登 2026 賀春禮盒系列以「豐運、豐年、豐程」為主軸，將春聯元素轉化為可展開式禮盒結構，打開時如同攤開賀歲祝詞，強調儀式感與收藏性。整體視覺以深紅與燙金為主調，搭配俐落線條設計，讓收禮者有「開春」氛圍。

主打透過慢火炙烤歐洲橡木桶深焙烤桶工藝，使酒液呈現烘烤水果與香草調性的「蘇格登深焙 16 年單一麥芽威士忌禮盒」，香氣帶有花果、無花果與香草奶糖氣息，入口後可感受到甜烤蘋果與白葡萄風味，尾韻回甘明顯，酒精濃度 40%，容量 700ml，售價 2,450 元。

以貴腐甜白酒桶過桶熟成為特色的「蘇格登醇金 13 年單一麥芽威士忌禮盒」，酒色呈現深金色，蜂蜜、蜜桃、香梨與柑橘香氣交織，口感滑順，酒精濃度 40%，容量 700ml，適合偏好果香與柔順口感的消費者，售價 1,680 元。「蘇格登 15 年單一麥芽威士忌禮盒」酒款採歐洲橡木桶與美國橡木桶熟成，酒體圓潤，花卉香氣與柑橘水果調性明顯，口感飽滿平衡，酒精濃度 40%，容量 700ml，售價 2,080 元。

仕高利達三款酒禮搭配轉運小物

仕高利達迎接赤馬年推出「仕氣開局」新年禮盒系列，以金色、金橘色與寶藍色作為三款酒禮的主視覺，象徵不同的新年祝福。「金牌好運發達禮盒」以仕高利達金牌蘇格蘭威士忌為主體，酒液口感滑順，帶有花果、蜂蜜與太妃糖香氣，禮盒內另附 50ml 迷你瓶，增加年節聚會的分享彈性，售價 480 元。

「金雪莉富貴發達禮盒」則選用雪莉桶後熟成酒液，風味以太妃糖、乾果與蜂蜜香氣為主，口感香甜但不膩，搭配「仕氣不倒轉運杯」作為隨盒贈品，售價 550 元；「12 年氣勢發達禮盒」主打 12 年以上熟成威士忌，酒體較為厚實，帶有橙香、黑色漿果與焦糖蘋果風味，尾韻收在白胡椒與橡木桶香氣，適合搭配年菜享用，售價 790 元。