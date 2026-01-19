fb ig video search mobile ETtoday

安格斯12星座一周運勢1／19-1／25　摩羯寧缺勿濫、雙魚遠離內耗朋友

>

Text／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

羊羊這周就算沒有刻意，也很容易成為團體中最讓人留下印象的人，單身者自帶桃花，越是自然、不做作的表現自己想法，越容易吸引欣賞你的人，若刻意迎合反而會讓緣分打折。有對象的牡羊，兩人關係默默深化，適合多聊彼此的期待，但也要避免把主導權抓得太緊。身邊朋友有人真心替你開心，也有人暗暗比較，得默默體會中間差異。

金牛4.21～5.20

關於感情這件事說難不難，需要多花點時間參透其中奧妙，這周金牛座需要HOLD住耐心，心急反容易搞砸。單身者容易對某個熟悉的人產生新的感覺，可能是朋友、同事或長期互動的人，別急著給關係貼標籤，讓互動自然發展會更舒服。有伴者則容易討論到現實層面，這些務實甚至缺乏浪漫的對話，其實正是讓關係更穩固的關鍵。

雙子5.21～6.20

這周雙子的人際好感度就藏在每個相視而笑的噓寒問暖中。單身者很可能因為一段對話、一種幽默感而繃出火花，任何短暫交流都可能成為關係的起點。有對象的雙子，關係品質取決於溝通方式，趁著水星周間移位的小小過度時刻，雙子適合把與情人、友人之間積壓的小怨念、小誤解說開，記得以退為進，語氣柔一點，會比各種道理都來得重要。

巨蟹6.21～7.21

巨蟹年初需要強化自己對於關係的安全感，有對象的蟹蟹特別在意自己是否被理解，但長期累積的小委屈還是需要自己坦白表達喔！單身者容易被溫柔、有責任感的長輩，那種不張揚卻穩定的存在，會讓你卸下防備。若想增加緣分，不妨讓自己多主動出現在每個熟悉的圈子中，不論是朋友聚會、家庭相關場合，都可能為你牽出緣分。

獅子7.22～8.22

金星自上周就定位後，對於獅子來說就走入了一個魅力穩送期，單身者容易在人多場合遇到主動型桃花，有人對你釋出明確好感，但愈是人見人愛，獅子愈需要釐清自己是否真的心動，還是只是享受被喜歡的感覺。這周在人際上，會發現有些人因你的亮眼而靠近，也有人默默對你嫉妒眼紅，少一個小人勝過五個貴人，建議你收斂謙和一些會更好。

處女8.23～9.22

金星自上周移位進入處女座戀愛宮位，向來務實理性的感情觀多了一點浪漫期待，單身者彷彿戀愛腦上身，容易在課程學習或是聚會場合的眼神交會中動情，想要提升桃花，不妨把自己打理得更舒服、更有質感品味。交往中的處女座近期甜度升級，一起約會、吃頓好吃的，任何愉快自然的氛圍都會是能彼此感情熱度翻升的關鍵。

天秤9.23～10.22

天秤座這周主軸重心回歸到自我本質，情感方面更為內化，不再滿足表面熱絡的互動或是若有似無的曖昧，渴望遇見頻率相近、能互相理解的對象。單身者如果想吸引到對的人，就要更懂得真誠的展現自己。在金星的移位下，社交關係也會出現小幅變化，愈是人多熱鬧的聚會，反倒愈想逃避客套交際，需要花點時間尋找內在的平衡。

天蠍10.23～11.22

太陽、水星、火星周間的移動間接也影響到天蠍內在深層的情感，近期的你對於緣分的直覺更加精準，某些雙向好感，容易出現在深夜對話、長訊息、或私密分享中。若想推動關係，可以適度釋放你的真實感受。交往中的蠍座這周關係顯得有些微妙，過去積著沒講的情緒、誤會、委屈，會一一浮上檯面，但彼此只要願意坦誠，關係就會變得更穩、更親密。

射手11.23～12.21

多星移位對這周的射手座來說不見得是隱憂，反倒是一段適合自我檢視、重新評估的時期，除了一股戀愛腦之外，會開始默默觀察情感中的現實層面。有對象的射手，容易在金錢、生活分工、未來安排上出現磨合，若能把這些談清楚，兩人關係會更明確，情感也能走得更穩。單身者與旅行、運動、戶外、異國文化相關的活動，都是高機率緣分場域。

摩羯12.22～1.19

大環境愈是混亂複雜，愈能展現摩羯特有的穩定與專一，特別是在金、水、日、火的輪番移轉之下，單身者寧缺勿濫，嚮往一段可長遠發展的成熟關係，若想增加緣分，不妨留心專業或學習場域中的對象。交往中的摩羯，這周容易與對方討論到承諾與責任，這些話題雖然不輕鬆，但正是關係是否能長久的關鍵。

水瓶1.20～2.18

水瓶這周走在人氣的顛峰，金星成為你社交的後盾，聰明理性的氣質會是你的魅力武器，你會高機率遇到同頻的人，也會吸引一些因好奇而靠近的朋友。單身水瓶很容易在公開場合被注意、被欣賞，你的獨特感會成為最強吸引力。至於交往中的水瓶，這周適合重新找回彼此相處的熱度，安排一個特別的約會、一起嘗試新活動，關係都會明顯升溫。

雙魚2.19～3.20

雙魚這周感情顯得相當神秘，單身者未必會遇到大量桃花，但你會對某個人產生深層共鳴，這種靜靜的心動，只有你自己最懂。有對象的雙魚，這周變得敏感，情人無心的一句話都可能讓你受傷，得設法提高心靈力量，有些不安與失落，很可能只是一種自我低潮的投射。而在社交上建議速速遠離讓你疲憊的人，避免捲入讓自己內耗的朋友關係。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

