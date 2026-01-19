日韓爆紅的「迷你彩妝」還有專區販售！超可愛設計台灣能買到這5款

記者李薇／台北報導、攝影 圖／clio_official IG、laka.official IG、品牌提供

隨著韓系流行把化妝品掛在包包上，還有各種可愛小廢包的流行，快速變化的美妝趨勢，很多女孩也開始發現入手的唇膏、香水常常都用不完，就會想買新的顏色，因此，最近日韓就開始風靡起「迷你彩妝」，不僅唇釉、唇膏通通變小，連氣墊粉餅、護手霜都可以是巴掌大，在日本@COSME甚至還夯到開設專區，裡面全部都是小巧型美妝，用少少的錢就可以擁有時髦單品。以下也來盤點台灣就可以買得到的迷你彩妝，立刻要入手。

1.Laka 持久裸光凍唇蜜 mini，1.9g、售價290元

以無性別彩妝在台灣人氣很高的Laka以水光感的唇釉單品，深受年輕女孩喜愛，除了常規款的4.5g大小，還推出了超小巧的1.9g包裝，而且幾乎1:1還原，完全不是一般試用品的包裝，整個誠意很夠，小小一支放在包包完全無負擔。

2.CLIO 羽緻無限緞光氣墊粉餅袖珍版，5g、售價520元

韓系彩妝品牌CLIO在台灣算是從很早期就有迷你氣墊粉餅在販售，而且從霧面妝感到水光妝效通通都有，比起正常大小約15g的容量，整整小了1/3，連粉撲都跟著一樣縮小，只有一個手掌心左右的大小，特別適合外出補妝使用。

3.PAUL & JOE 粉紅櫻花珍珠光隔離乳，15ml、售價700元

針對即將到來的櫻花季，妝前乳專家PAUL & JOE推出小巧款的粉紅櫻花珍珠光隔離乳，15ml的包裝只有常態隔離乳30ml的一半，當然整體包裝也整個小很多，裡面宛如果凍般的水潤質地帶有淡淡粉紅珠光，可以在妝前乳之前使用，也可以混合粉底，打造紅潤感的好氣色膚質。

4.蘭芝 莓好繽紛唇膜禮盒，售價980元

蘭芝的睡眠美容系列一直都是品牌經典，除了晚安凍膜推出縮小版之外，最吸睛的是果凍水光潤唇膏也有迷你版5g新口味：甜莓派對、香草冰淇淋，原本10g已經很受歡迎，這次變小只能讓人更心動，而且只要購買新款睡美人極萃滋養晚安唇膜－草莓奶油蛋糕限定版，直接全部甜蜜帶回家。

5.Carmex小蜜媞 mini草莓唇唇圈，售價130元

每年都會在年末推出新驚喜的小蜜媞在之前也上市超可愛的mini草莓唇唇圈，以經典的黃紅色軟管設計，直接10g變成5g大小，香甜的草莓氣息僅在7-11限定販售，而且用完之後還可以替換常態款的小蜜媞唇膏，真的CP值超高。