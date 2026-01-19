fb ig video search mobile ETtoday

日韓爆紅的「迷你彩妝」還有專區販售！超可愛設計台灣能買到這5款

>

Laka,CLIO,PAUL & JOE,蘭芝,迷你彩妝,彩妝,Carmex,小蜜媞,@COSME。（圖／記者李薇攝）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／clio_official IG、laka.official IG、品牌提供

隨著韓系流行把化妝品掛在包包上，還有各種可愛小廢包的流行，快速變化的美妝趨勢，很多女孩也開始發現入手的唇膏、香水常常都用不完，就會想買新的顏色，因此，最近日韓就開始風靡起「迷你彩妝」，不僅唇釉、唇膏通通變小，連氣墊粉餅、護手霜都可以是巴掌大，在日本@COSME甚至還夯到開設專區，裡面全部都是小巧型美妝，用少少的錢就可以擁有時髦單品。以下也來盤點台灣就可以買得到的迷你彩妝，立刻要入手。

Laka,CLIO,PAUL & JOE,蘭芝,迷你彩妝,彩妝,Carmex,小蜜媞,@COSME。（圖／記者李薇攝）

1.Laka 持久裸光凍唇蜜 mini，1.9g、售價290元

Laka,CLIO,PAUL & JOE,蘭芝,迷你彩妝,彩妝,Carmex,小蜜媞,。（圖／品牌提供、IG）

以無性別彩妝在台灣人氣很高的Laka以水光感的唇釉單品，深受年輕女孩喜愛，除了常規款的4.5g大小，還推出了超小巧的1.9g包裝，而且幾乎1:1還原，完全不是一般試用品的包裝，整個誠意很夠，小小一支放在包包完全無負擔。

2.CLIO 羽緻無限緞光氣墊粉餅袖珍版，5g、售價520元

Laka,CLIO,PAUL & JOE,蘭芝,迷你彩妝,彩妝,Carmex,小蜜媞,。（圖／品牌提供、IG）

韓系彩妝品牌CLIO在台灣算是從很早期就有迷你氣墊粉餅在販售，而且從霧面妝感到水光妝效通通都有，比起正常大小約15g的容量，整整小了1/3，連粉撲都跟著一樣縮小，只有一個手掌心左右的大小，特別適合外出補妝使用。

3.PAUL & JOE 粉紅櫻花珍珠光隔離乳，15ml、售價700元

Laka,CLIO,PAUL & JOE,蘭芝,迷你彩妝,彩妝,Carmex,小蜜媞,。（圖／品牌提供、IG）

針對即將到來的櫻花季，妝前乳專家PAUL & JOE推出小巧款的粉紅櫻花珍珠光隔離乳，15ml的包裝只有常態隔離乳30ml的一半，當然整體包裝也整個小很多，裡面宛如果凍般的水潤質地帶有淡淡粉紅珠光，可以在妝前乳之前使用，也可以混合粉底，打造紅潤感的好氣色膚質。

4.蘭芝 莓好繽紛唇膜禮盒，售價980元

Laka,CLIO,PAUL & JOE,蘭芝,迷你彩妝,彩妝,Carmex,小蜜媞,。（圖／品牌提供、IG）

蘭芝的睡眠美容系列一直都是品牌經典，除了晚安凍膜推出縮小版之外，最吸睛的是果凍水光潤唇膏也有迷你版5g新口味：甜莓派對、香草冰淇淋，原本10g已經很受歡迎，這次變小只能讓人更心動，而且只要購買新款睡美人極萃滋養晚安唇膜－草莓奶油蛋糕限定版，直接全部甜蜜帶回家。

5.Carmex小蜜媞 mini草莓唇唇圈，售價130元

Laka,CLIO,PAUL & JOE,蘭芝,迷你彩妝,彩妝,Carmex,小蜜媞,。（圖／品牌提供、IG）

每年都會在年末推出新驚喜的小蜜媞在之前也上市超可愛的mini草莓唇唇圈，以經典的黃紅色軟管設計，直接10g變成5g大小，香甜的草莓氣息僅在7-11限定販售，而且用完之後還可以替換常態款的小蜜媞唇膏，真的CP值超高。

關鍵字：

Laka, CLIO, PAUL & JOE, 蘭芝, 迷你彩妝, 彩妝, Carmex, 小蜜媞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋

職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋

白衣黃漬起死回生！「5大污漬」清潔秘訣一次學會

白衣黃漬起死回生！「5大污漬」清潔秘訣一次學會

勞力士汽水暱稱一籮筐　GMT-Master錶還被稱「皮蛋圈」

勞力士汽水暱稱一籮筐　GMT-Master錶還被稱「皮蛋圈」

趙麗穎產後大秀性感腹肌　38歲小男孩短髮被封「赫本」 《穿著Prada的惡魔2》、《奧德賽》　2026年最受矚目的5部電影 Threads上超火「光澤蜜粉」是什麼？7款專櫃與開架蜜粉推薦＋用法一次看 「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純 星巴克1／20起「大杯以上買一送一」　連續2天慶祝國際擁抱日 美周記／南韓小眾香氛SW19台灣開賣、Dior讓點燭成為最優雅儀式 為什麼近年「姐弟戀」超受歡迎？3個原因難怪會讓人心動

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面