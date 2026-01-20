大寒來了別只顧保暖！從肌膚到作息，美容養生一次顧好

▲大寒應做好肌膚的保濕修復。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

大寒是一年中最後一個節氣，也往往迎來最明顯的低溫。天氣變冷不只影響穿著與作息，肌膚乾燥、身體疲倦、情緒低落也容易在這段時間找上門。想要穩定氣色與狀態，關鍵在於順著節氣，調整日常的保養與生活節奏。

#減少刺激、加強修護是關鍵

進入大寒後，空氣乾冷、皮脂分泌下降，肌膚保水力明顯變弱，乾燥、緊繃甚至脫屑都是常見狀況。此時的保養不適合過度清潔或頻繁去角質，反而應該把重心放在「保濕與修護」。清潔時避免水溫過高，以免洗去必要油脂；保養程序中則可先補水，再以乳液或乳霜鎖水，幫助肌膚維持穩定狀態。夜間是修護的好時機，選擇滋潤度較高的產品，能讓肌膚在休息時慢慢恢復屏障功能。

#溫補即可，避免過頭

大寒常被視為適合進補的時節，但養生的重點並不在於「補很多」，而是「補得適合」。飲食上可選擇薑、紅豆、黑芝麻、山藥等偏溫性的食材，幫助身體維持熱能；同時也要避免高油、高鹽或過於厚重的飲食，否則容易造成腸胃負擔，反而影響睡眠與精神狀態。此外，天冷時口渴感降低，仍要記得補充水分，避免因攝取不足而讓肌膚更加乾燥。

#乾癢、靜電容易找上門

低溫與乾燥同樣會影響頭皮與髮絲，大寒期間常見頭皮乾癢、頭皮屑增加，或是頭髮靜電嚴重。洗頭時水溫不宜過熱，避免刺激頭皮；吹整時建議先將頭皮吹乾，再處理髮尾，減少濕冷造成的不適。如果本身就容易乾癢，可選擇偏溫和、保濕導向的洗護產品，幫助頭皮維持穩定。

#早睡是最實在的養顏方式

日照時間變短、氣溫偏低，身體容易感到疲倦，也可能影響情緒與專注力。大寒時節特別適合順應節氣調整作息，盡量避免熬夜，讓身體有足夠時間修復。規律睡眠不僅有助於維持精神狀態，也與肌膚代謝與氣色息息相關。白天若能適度接觸自然光，也有助於穩定生理節律。