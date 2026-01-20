新光三越《金馬卡利High》7%回饋1／22開跑！　抽百萬賓士、春節採購重點攻略

▲新光三越金馬卡利High優惠檔期將在1／22登場。（圖／業者提供）

時尚中心／綜合報導

農曆春節將至，想要精打細算或是好好犒賞自己，絕對不能錯過新光三越 2026 年開春最強檔期《金馬卡利High》。活動將於 1 ／22 至 2／25 熱鬧登場，這次不僅攜手 11 間指定銀行推出高額回饋，更首度加入「消費闖關賽」讓點數賺得更有感。不論您是想添購家電、換季治裝還是儲備保養品，只要掌握「集中消費」與「電子支付」兩大原則，就能輕鬆將回饋率拉到最高 7%，再搭配扣點抽百萬名車的機會，讓每一筆消費都變成一種投資。

▲卡利High的無差別回饋成為消費者新春購入商品的最佳檔期。

想要把錢花在刀口上，請務必記住這次的累點公式。活動期間持台新、新光、中信等 11 間指定銀行信用卡，全檔期不限日子、不限店別，只要累計消費滿 1 萬就能回饋 4%、滿 6 萬回饋 5%、滿 30 萬更享 6% skm points 回饋。內行玩家一定會綁定 skm pay 支付，因為單筆消費滿 3,000 元還能額外再加碼 1%，直接讓回饋攻頂至 7%。

▲Marc Jacobs GLAM MIRROR法棍包，推薦價19,000元；TORY BURCH 迷你小馬包，推薦價23,000元。

今年更新增了 APP 闖關玩法，消費累積滿 3,000 元、 6,000 元都能直接解鎖額外點數，若你是消費大戶，累計滿額還有機會抽中最高 20 萬點，讓回饋拿得更有感 。手中的點數除了折抵消費，這次更有機會讓您「以小博大」。新光三越祭出超狂大獎，除了扣 100 點 skm points，可以抽價值 299 萬元的 Mercedes Benz EQE 300 SUV 百萬電動車之外，在1/31之前持卡利HIGH指定銀行信用卡不限金額消費，還可再多獲得一次抽獎機會。

▲SHU UEMURA酒粕活酵淨亮大油組 特價2,850元，價值3,450元；PHILIPS 星視界Plus透視蒸氣海星氣炸鍋7.2L NA547，特價10,990元，原價14,990元，2／1起預購。

此外，每年備受矚目的新春福袋「馬躍新境 好運福袋」也在檔期內登場，於 2／3 至 2／6 依北、中、南分區在 APP 上開放搶購，全台限量 4,500 份，只要扣 100 點並使用 skm pay 支付 1,000 元，就有機會把價值 66 萬的長榮航空米蘭雙人機票、52 萬的一克拉鑽戒或是破 40 萬元的頂級床墊帶回家，試試新年的好手氣 。

▲全台限量4,500份！新光三越大年初一「馬躍新境 好運福袋」 ，從2／3起APP線上開搶，新光三越南西店最大獎為價值66萬元的長榮機票。

▲台北信義新天地福袋大獎「SIMMONS Black Natalie 娜塔莉（182x212 cm，上墊）」，價值41萬；台中中港店「林曉同交織一克拉鑽戒」，價值52萬。

至於今年紅包該怎麼花？「犒賞經濟」絕對是關鍵字，鎖定話題新品準沒錯。科技迷首推任天堂最新的 Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合，推薦價 15,580 元，以及效能強悍的 iPad Pro 13" (M5)，售價 43,900 元起，都是年節娛樂首選。想要居家升級，Dyson HJ10 噴射氣流空氣清淨機，推薦價 14,600 元，以及具備 AI 智慧的 LG 22公斤滾筒洗衣機，售價 94,000 元，都能讓生活品質大幅提升 。

▲集雅社 LG 22公斤滾筒洗衣機AI DD蒸洗脫WD-S22FHDB，推薦價94,000元；Burberry 格紋羊毛圍巾，推薦價19,900元。

而今年保養品主打醫美級修護，像是 ESTEE LAUDER 超級米酵系列新品，售價 1,900 元起；新春限定包裝的 CLARINS 黃金雙萃精華，售價 5,800 元，都是入手好時機。服飾穿搭則流行喜氣的番茄紅與桃紅，TORY BURCH 小馬羊毛緹花圓領毛衣，穿上身立刻擁有過年氛圍，售價 21,500 元。

▲ESTEE LAUDER 超級米酵系列－超級米酵肌活水／超級米酵亮晶精華／超級米酵爆水霜，推薦價1,900元／2,350元／2,200元。

▲DECORTE 美力肌密全效漾活組 特價2,900元，價值7,250元（4折，限量）；CLARINS 黃金雙萃精華－2026限定版，推薦價5,800元（2026春節限定）。

▲TIMBERLAND Winnick防水三合一外套（男款／米色） 特價9,100元，原價13,000元；DISCOVERY GORE-TEX 3L防水機能外套（男款），特價11,520元，原價14,400元。

除了購物，新光三越從 2025 年末到春節期間，更集結 BLACKPINK、Super Junior 等 KPOP 快閃店，以及東京卍復仇者展等動漫活動，讓您在採買之餘也能全家大小一起逛展走春，享受最豐富的年節體驗 。

▲首度登台！全球銷量破8,000萬冊的日本人氣漫畫－「TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展最後的世界線」+曼迪動漫狂歡祭快閃店，於台北信義新天地A11從1／17至3／8登場。

▲全台BLINKs 準備好！Blackpink In Your Area League Collection快閃店，在台中中港店從1／30至2／25登場；由來自加拿大雙胞胎兄弟檔Dean 和Dan Caten 共同打造，以搞怪、強烈風格著稱的DSQUARED2，在台北信義新天地A9從1／17至2／4登場。