台女最怕眼周、法令紋！皮膚科醫師教「分齡抗皺」才能有效逆齡

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供、達志示意圖

皺紋是老化很重要的現象之一，為了不讓自己看起來顯老，不少人會透過保養或是醫美療程，讓自己看起來更逆齡，根據皮膚科醫師林政賢指出，台灣女性最重視的肌膚紋路TOP 3，分別是眼下、法令紋與木偶紋，雖然可以透過醫美針劑達到減齡效果，但是抗皺保養依舊是延續凍齡不可或缺的關鍵，建議按照不同的年齡與狀態，讓肌膚重現細緻平滑。

保養應該按照不同年齡與膚況來進行合適的修護，林政賢指出，防曬、保濕跟抗氧化是所以年齡都應該做的基礎，年齡20+可以投入預防性肉毒桿菌素，30+推薦加強抗皺保養、肉毒桿菌以及電音波，40+則是除了抗皺修護保養、電音波之外，也可以按照狀態選擇其他醫美療程，輔助整體膚況看起來更減齡。

受到醫學進步，很多愛美女性都把醫美當作無所不能的變美途徑，但林政賢強調，日常抗皺保養依然是很重要的關鍵，在術前做好打底，養成健康的膚況，才能讓醫美事半功倍，而且後續加強使用，也能延長術後質感，彼此相輔相成。對於抗皺保養，以下也分享多款新品，用最新科技打造完美狀態。

＃修麗可 P-TIOX超胜肽抗皺極光精華，30ml、售價4990元

頂級醫學美容修麗可以高效成分廣受女性喜愛，透過35年研究基礎，研發出全新「高度模擬肉毒除皺科技」，透過乙醯六肽-8以及三胜肽結合成「類肉毒雙胜肽」，並協同5%PHA葡萄糖酸內酯、菸鹼醯胺與海藻萃取物，可以層層撫平細紋，讓肌膚重現細緻平滑。

＃RéVive 抗引力緊緻精華，30ml、售價19800元

衰老從來不是只有皺紋出現而已，伴隨鬆垮、暗沉等問題，導致整體狀態不夠年輕，「胜肽專家」RéVive以此為概念，針對肌膚老化常出現的問題，提供黃金三角的修護方案，在煥新部分以「植物A醇之王」太子參精萃結合獨創複合新生胜肽，打造飽滿光澤膚況，三胜肽結合獨創複合緊緻胜肽加強緊緻度，金鈕釦精萃加強撫紋能量，全方位重塑年輕美肌。

＃資生堂 極上御藏傳奇精萃，30ml、售價16000元

來自日本聖山高野山上的古老神奇植株「延命草」擁有極高的抗老能量，資生堂特別選自「天赦日」手工摘採，萃取出極其珍貴的肌膚延命賦活因子，並且結合產量全球僅百萬分之一的綠色蠶絲「綠鑽絲」，賦予肌膚細緻光采與彈力，逆轉老化肌齡，由裡到外散發極致高雅潤透。