天冷反而更容易感冒？這些「保暖錯誤」很多人天天在做

>

▲▼保暖錯誤。（圖／Unsplash）

▲想要保暖並不是穿越多越好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

一到天冷，很多人第一反應就是「多穿一點」，但感冒、喉嚨痛、腸胃不適卻還是找上門。其實問題不一定出在氣溫，而是日常中那些被忽略的「保暖壞習慣」，反而讓身體更容易失去防禦力。

#穿太多、悶出汗卻不處理

很多人怕冷就層層包緊，卻忽略活動後出汗的狀況。汗水悶在衣服裡，一旦停下來或走到室外，濕冷貼身反而更容易著涼。天冷穿搭重點不是「越多越好」，而是好穿脫、能調節，記得出汗後記得更換內層，或至少把濕氣散掉。

▲▼保暖錯誤。（圖／Unsplash）

#室內外溫差大，進出沒緩衝

不少人天冷就會開暖氣，從溫暖室內立刻走到低溫戶外，都會讓身體調節不及。血管快速收縮、擴張，容易出現頭痛、流鼻水，甚至誘發感冒，記得室內外進出給身體一點「過渡時間」，例如先在門口停留、加減衣物再行動。

#手腳冰冷卻只顧上半身

不少人上半身穿得很暖，卻忽略腳踝、腳底、手腕等末端部位。這些地方一受寒，體感溫度會快速下降，也影響血液循環。提醒像是襪子、室內拖鞋、圍巾其實比厚外套更關鍵，保暖要「全身一起顧」。

▲▼保暖錯誤。（圖／Unsplash）

#天冷就懶得喝水

冬天口渴感降低，很多人水分攝取明顯不足，導致喉嚨乾、黏膜防禦力下降，更容易被病毒入侵。這時千萬別等口渴才喝水，可用溫水、小口多次補充，對呼吸道也比較友善。

#熬夜、作息亂，用「補眠」硬撐

天冷讓人更想熬夜滑手機、假日睡到中午，但作息不規律會直接影響免疫力。即使穿得再暖，身體防線一弱，感冒還是容易上門。和夏天比起，冬天反而更需要固定作息，讓身體有穩定修復時間。

▲▼保暖錯誤。（圖／Unsplash）

#洗太熱的澡、洗完立刻吹冷風

天冷就是想要泡個暖暖的澡，雖然熱水澡雖然舒服，但水溫過高會讓血管擴張，洗完若沒有馬上擦乾、保暖，就容易著涼。建議洗澡水溫還是以溫熱為主，洗後迅速擦乾、穿好衣物，避免站在冷空氣中。

關鍵字：

冬季保暖, 感冒預防, 健康生活, 養生技巧

