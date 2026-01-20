石頭科技掃拖機器人Saros 20登台　越障8.8公分門檻打掃不中斷

fb ig video search mobile ETtoday

▲Roborock石頭科技在台開賣旗艦新品「Saros 20 跨越奇兵」，標榜可跨越高8公分的門檻地形。（圖／品牌提供）

▲Roborock石頭科技在台開賣旗艦新品「Saros 20 跨越奇兵」，標榜可跨越高8公分的門檻地形。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

掃地機器人雖已普及，但家中若有較高的門檻或複雜的地面環境，仍常發生機器「卡關」受困的狀況。看準台灣住宅常見的門檻與空間隔斷痛點，Roborock 石頭科技宣布在台開賣旗艦新品「Saros 20 跨越奇兵」，主打搭載可升降底盤，標榜能跨越最高 8.8 公分的雙層門檻，解決傳統機型容易被浴室或陽台門檻卡住的困擾。

▲Roborock石頭科技在台開賣旗艦新品「Saros 20 跨越奇兵」，標榜可跨越高8公分的門檻地形。（圖／品牌提供）

Saros 20 跨越奇兵主打「居家越野」能力，該機型搭載 AdaptiLift 智慧升降底盤 3.0 技術，透過主輪、輔助輪與智慧軸動機械足的三重升降結構，最高可跨越 4.5 公分「再」加上 4.3 公分、總計約 8.8 公分的雙層門檻 。此外，機身高度壓低至 7.98 公分（最低可進入 7.95 公分空間），強調能自由穿梭於低矮家具底部，減少清潔死角。

▲Roborock石頭科技在台開賣旗艦新品「Saros 20 跨越奇兵」，標榜可跨越高8公分的門檻地形。（圖／品牌提供）

該機款支援 36,000 Pa 吸力，並針對養寵家庭關注的毛髮問題，導入 DuoDivide 雙懸臂主刷與 FlexiArm 弧形邊刷，宣稱能降低毛髮纏繞機率 。另搭載 AI 技術，偵測到重度髒污時會自動增強拖地下壓力。基座部分則具備 RockDock 高溫自清潔功能，可支援 100 度 C 熱水洗拖布與 55 度 C 熱風烘乾 。  

▲Roborock石頭科技在台開賣旗艦新品「Saros 20 跨越奇兵」，標榜可跨越高8公分的門檻地形。（圖／品牌提供）

Roborock Saros 20 將於 1／21 起在台首賣，「水箱版」早鳥優惠價 32,980 元，具備自動補水排水功能的「水立方版」早鳥價 34,980 元。

▲伊萊克斯800掃拖機器人。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯800掃拖機器人主打隱私訴求，帳戶資訊上傳遵守歐盟規範。（圖／品牌提供）

伊萊克斯近日在台推出 800 全能掃拖機器人，主打在維持主流水準清潔配置的同時，將資料蒐集與隱私保護列為設計重點，鎖定對智慧家電便利性與隱私安全同樣在意的消費者。伊萊克斯 800 全能掃拖機器人預計於 3 月在台上市，售價 21,900 元。

▲伊萊克斯800掃拖機器人。（圖／品牌提供）

伊萊克斯 800 全能掃拖機器人具備自動集塵、自動補水、拖布清洗與烘乾等功能，清掃完成後可自行回到基座處理髒污與耗材。基座支援 65 度 C 熱水洗布與 60 度 C 熱風烘乾，減少拖布長時間潮濕可能產生的異味問題。

而清掃過程中掃拖機器人透過前方鏡頭與感測器，進行避障判斷，可辨識電線、鞋襪或地面常見雜物，降低卡住或纏繞的機率。品牌強調，這類鏡頭設計僅用於即時避障，採「即時辨識、即時刪除」的處理方式，影像僅供當下辨識使用，不到一秒即完成刪除，不保留於機器或雲端，從根本杜絕隱私外洩的疑慮。此外，機器人本身不具備收音功能，家中的對話與生活聲音不會被錄製。

▲伊萊克斯800掃拖機器人。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯800掃拖機器人。（圖／品牌提供）

透過第三方語音助理如 Google Assistant、Amazon Alexa 串接使用，仍可提供語音操控，其帳號與清掃資料則依歐盟 GDPR 規範管理，捨棄即時影像監控、遠端看家等應用，換取較為保守的資料使用方式，讓鏡頭僅限於清潔判斷用途。對於擔心居家畫面被留存，卻仍希望保有智慧避障與全自動清潔流程的消費者而言，提供另一種產品選擇。

Roborock, 石頭科技, Saros 20, 跨越奇兵, 掃地機器人, 越障, 雙層門檻, 升降底盤, 居家清潔

