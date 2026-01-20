石頭科技掃拖機器人Saros 20登台　越障8.8公分門檻打掃不中斷

▲Roborock石頭科技在台開賣旗艦新品「Saros 20 跨越奇兵」，標榜可跨越高8公分的門檻地形。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

掃地機器人雖已普及，但家中若有較高的門檻或複雜的地面環境，仍常發生機器「卡關」受困的狀況。看準台灣住宅常見的門檻與空間隔斷痛點，Roborock 石頭科技宣布在台開賣旗艦新品「Saros 20 跨越奇兵」，主打搭載可升降底盤，標榜能跨越最高 8.8 公分的雙層門檻，解決傳統機型容易被浴室或陽台門檻卡住的困擾。

Saros 20 跨越奇兵主打「居家越野」能力，該機型搭載 AdaptiLift 智慧升降底盤 3.0 技術，透過主輪、輔助輪與智慧軸動機械足的三重升降結構，最高可跨越 4.5 公分「再」加上 4.3 公分、總計約 8.8 公分的雙層門檻 。此外，機身高度壓低至 7.98 公分（最低可進入 7.95 公分空間），強調能自由穿梭於低矮家具底部，減少清潔死角。

該機款支援 36,000 Pa 吸力，並針對養寵家庭關注的毛髮問題，導入 DuoDivide 雙懸臂主刷與 FlexiArm 弧形邊刷，宣稱能降低毛髮纏繞機率 。另搭載 AI 技術，偵測到重度髒污時會自動增強拖地下壓力。基座部分則具備 RockDock 高溫自清潔功能，可支援 100 度 C 熱水洗拖布與 55 度 C 熱風烘乾 。

Roborock Saros 20 將於 1／21 起在台首賣，「水箱版」早鳥優惠價 32,980 元，具備自動補水排水功能的「水立方版」早鳥價 34,980 元。

▲伊萊克斯800掃拖機器人主打隱私訴求，帳戶資訊上傳遵守歐盟規範。（圖／品牌提供）

伊萊克斯近日在台推出 800 全能掃拖機器人，主打在維持主流水準清潔配置的同時，將資料蒐集與隱私保護列為設計重點，鎖定對智慧家電便利性與隱私安全同樣在意的消費者。伊萊克斯 800 全能掃拖機器人預計於 3 月在台上市，售價 21,900 元。

伊萊克斯 800 全能掃拖機器人具備自動集塵、自動補水、拖布清洗與烘乾等功能，清掃完成後可自行回到基座處理髒污與耗材。基座支援 65 度 C 熱水洗布與 60 度 C 熱風烘乾，減少拖布長時間潮濕可能產生的異味問題。

而清掃過程中掃拖機器人透過前方鏡頭與感測器，進行避障判斷，可辨識電線、鞋襪或地面常見雜物，降低卡住或纏繞的機率。品牌強調，這類鏡頭設計僅用於即時避障，採「即時辨識、即時刪除」的處理方式，影像僅供當下辨識使用，不到一秒即完成刪除，不保留於機器或雲端，從根本杜絕隱私外洩的疑慮。此外，機器人本身不具備收音功能，家中的對話與生活聲音不會被錄製。

透過第三方語音助理如 Google Assistant、Amazon Alexa 串接使用，仍可提供語音操控，其帳號與清掃資料則依歐盟 GDPR 規範管理，捨棄即時影像監控、遠端看家等應用，換取較為保守的資料使用方式，讓鏡頭僅限於清潔判斷用途。對於擔心居家畫面被留存，卻仍希望保有智慧避障與全自動清潔流程的消費者而言，提供另一種產品選擇。