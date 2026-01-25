2026冬天新寵「Earflap護耳帽」！GD、Cortis嚴成玹都戴　入手重點一次看

文／美人圈

2026冬季流行風向又變了！潮流指標G-Dragon權志龍悄悄點名了接下來的大熱單品——Earflap護耳帽。如果說去年整個冬天都被Balaclava巴拉克拉法帽洗版，那2026這一季的主場絕對要換人做做看了。Earflap這種帶點復古又實用的冷帽，不只能把耳朵顧好，還多了可愛的輪廓感，隨便搭羽絨外套或皮衣都很有記憶點。就連Cortis成員嚴成玹、BLACKPINK Jennie等一票Fashion icon也搶著上身示範，直接把它推到話題中心。

▲GD、Cortis嚴成玹。（圖／IG@8lo8lo8lowme、IG@cortis）

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

Earflap護耳帽其實大有來頭，它的原型就是源自俄羅斯傳統的Ushanka獵人帽。早期為了抵禦極地嚴寒，從士兵、飛行員到鐵路工人都戴過，兩側可翻下的護耳設計把保暖做到最實際的程度。如今被時尚圈重新演繹，材質成了細緻針織結構輪廓，也更輕盈俐落，少了厚重的感覺，多了街頭與時髦氣息。它最迷人的就是那兩片earflap，讓臉型看起來更有層次，拍照也特別有記憶點；功能上又能真的護住耳朵，對冬天騎車或日常通勤族超友善。

▲Earflap護耳帽的原型就是源自俄羅斯傳統的Ushanka獵人帽。（圖／IG@eun31_ch、IG@enaieun）

▲（圖／IG@douneo）

護耳帽挑選重點，怎麼挑才不踩雷？

1）護耳片長度要看臉型

Earflap不是越大片越好。圓臉建議選護耳片偏短、可綁在頭頂的款式，視覺才不會把臉再拉寬；長臉則適合稍長的護耳設計，能增加橫向層次、比例更平衡。

2）材質決定質感與季節感

編織羊毛／喀什米爾：最安全、親膚又透氣，適合台灣冬天日常。

人造皮草：保暖度高但要注意克重，太厚容易悶與顯老。

尼龍機能布：適合戶外與旅行移動族，但要挑內裡有起毛的才夠暖。

3）內裡比外層更重要

一定要看是否有柔軟起毛內裡，直接影響刺不刺膚、會不會流汗。化纖內裡太滑，久戴反而不舒服。

4）帽型要貼頭、不壓頂

試戴時注意：低頭不會滑動、 不過度壓扁髮型、 頭頂要有自然弧度太扁的款式很容易有「施工帽既視感」。

5）顏色與穿搭連動

第一次入手最推：黑、灰、米白、駝色；亮色款（薄荷藍、粉色）要確認衣櫃有2－3件能搭的外套再買。

▲挑選對的內裡比外層更重要。（圖／IG@surfinyou、IG@s_hyun_e_e）

2026 必收護耳帽6款推薦

護耳帽推薦：Grace Gift Care Bears 樂觀小熊2WAY羊羔絨保暖飛行帽

這頂來自Grace Gift的Care Bears 2WAY羊羔絨飛行護耳帽真的萌到不行。米白色的羊羔絨看起來就很療癒，頭頂的愛心粉色小標誌又很有少女心。它最厲害的是2WAY設計，護耳片可以放下來當飛行帽真實護住耳朵，也能綁在頭頂變成一般棒球帽感的造型，一頂就能切換甜美跟休閒。內裡起毛很柔軟，戴起來不刺膚又夠暖，台灣冬天騎車、逛街或機場移動都很實用。百元價格更是小資友善，想跟上今年Earflap風又不想花大錢，選它真的完全不踩雷耶。

▲Grace Gift Care Bears 樂觀小熊2WAY羊羔絨保暖飛行帽，NT$748。（圖／Grace Gift）

護耳帽推薦：MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典LOGO護耳毛帽

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD經典Logo護耳毛帽是很多韓妞冬季首選！淺灰色編織溫柔有質感，正面小小的品牌織標點綴就超有記憶點。它的護耳片做得比較俐落，戴起來不會把臉型壓扁，搭配帽T、羽絨外套或長大衣都很合理，還能用綁帶調整鬆緊，保暖度跟造型感一次到位。

▲MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典LOGO護耳毛帽，NT$2,190。（圖／MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD）

護耳帽推薦：adidas Originals CNY 毛帽

想要一頂一戴上就很有存在感的護耳帽，這款adidas Originals新推出的新年限定CNY毛帽真的超可以。毛茸茸的質感本身就很吸睛，搭配農曆新年系列的設計細節，多了一點節慶感又不會太浮誇。長版護耳垂下來的線條很修飾臉型，隨便搭素色上衣或毛毛外套就很有街頭感，拍照也特別搶眼。保暖度在線，騎車或冷天出門都實用，價格也很親民，想跟上Earflap趨勢、又想要一點潮流亮點的話，選它真的不會無聊，戴出去就是焦點款。

▲adidas Originals CNY 毛帽，NT$1,690。（圖／adidas Originals）

護耳帽推薦：Rest & Recreation 手工針織帽

Rest & Recreation手工針織護耳帽一定要收進清單！整頂以手工編織打造，鏤空針織紋理帶點復古感，戴起來不會太厚重，反而多了一種隨性又有態度的藝術氣息。細長綁帶自然垂下來，臉型線條瞬間被拉長，側邊的金屬銀色小Logo 更是點睛之筆，是一款入手不會後悔的款式。

▲Rest & Recreation 手工針織帽，約NT$579。（圖／Rest & Recreation）

護耳帽推薦：ATiiSSU Pifur Cap

想找一頂真的很暖、但又不會太可愛的護耳帽，Gentle Monster副牌「ATiiSSU」 ATiiSSU Pifur Cap很可以收。整頂走簡約機能風，外層是柔軟的仿皮草觸感，內裡包覆感做得很完整，戴起來像被毛毯包住頭一樣，保暖度直接拉滿。護耳輪廓貼臉但不壓頭，整體線條乾淨俐落，搭羽絨外套、機能風大衣或滑雪穿搭都很對味。

▲ATiiSSU Pifur Cap，約NT$2,776。（圖／ATiiSSU）

護耳帽推薦：Rockfish Weatherwear 護耳帽

想要一秒擁有韓系軟萌氛圍，Rockfish Weatherwear護耳帽先收。整體是針織搭配柔軟毛毛內襯，包住耳朵的瞬間就很有安全感，看起來溫柔又乾淨。綁帶設計讓帽型更貼頭，戴起來不會亂跑，整個人會自帶「冬日乖乖感」。價格約 NT$536 非常親民，很適合第一次嘗試Earflap護耳帽的人入手，日常出門、拍照都很上相，想走低調可愛路線選它完全不踩雷。

▲Rockfish Weatherwear 護耳帽，約NT$536。（圖／Rockfish）

護耳帽推薦：Miu Miu 羊毛和羊絨混紡帽

Miu Miu這頂羊毛與羊絨混紡護耳帽，把可愛跟高級感拿捏得剛剛好。細緻針織加上柔軟混紡材質，戴起來親膚又保暖，護耳垂墜的比例很修飾臉型，還多了兩顆毛球點綴，甜而不膩。灰色調百搭耐看，配大衣或學院風穿搭都很合拍，一戴就有Miu Miu女孩的精緻氣質，想要低調可愛又不失份量感，選它真的很可以耶。

▲Miu Miu 羊毛和羊絨混紡帽，約NT$20,919。（圖／Miu Miu）

