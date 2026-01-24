LIFE經典／超萌圓球屋Ezdome House好療癒　開發原因有故事

fb ig video search mobile ETtoday

▲日本TCL公司推出的Ezdome House。（圖／翻攝Ezdome官方Facebook）

記者蔡惠如／綜合報導

第一眼看到這顆潔白圓潤的球體建築，你可能會以為它是科幻電影中的火星基地，或是最新的熱門打卡景點。這款由日本 TCL 公司推出的「Ezdome House」，憑藉其討喜的幾何造型與模組化設計，無論是當作住宅的第二空間、旅行用帳篷或是商業小店都很適合。

Ezdome 的應用場景相當廣泛，它不僅能變身為時尚的豪華露營（Glamping）客房，也能作為自家後院的獨立工作室、臨時醫療站，甚至是社區的快閃聚會空間。由於結構採用平板包裝設計，運輸方便且不佔空間，這種靈活度讓它在「和平時期」能創造出豐富的商業或生活價值，完全跳脫了單一用途的框架。

然而，在 Ezdome 充滿現代感的設計背後，其實隱藏著一個溫暖而嚴肅的開發初衷，它是為了災難避難而生的。

日本身為天災頻發的國家，深知傳統避難所（如體育館大通鋪）往往面臨隱私全無、噪音干擾及傳染病擴散等問題。Ezdome 的出現正是為了解決這些痛點，它致力於為流離失所的受災者提供一個「可上鎖、有隱私、具安全感」的人性化空間。其組裝效率驚人，僅需兩名成人，完全無需專業工具或建築背景，就能在 60 至 90 分鐘內像組裝模型般完成搭建。

這款榮獲 2025 年 Good Design Award Best 100 的庇護所，採用雙層高密度聚乙烯牆體，不僅結構穩固能抗強風餘震，更具備良好的隔熱性。目前它已實際投入於日本能登半島地震、土耳其及敘利亞等災區救援中，讓災民在最艱難的時刻，仍能擁有一個可以站立活動、安心入睡的獨立棲身之所。

一套基本款 Ezdome 的售價約為 132 萬日圓（折合台幣約 25 萬元）。雖然乍看之下並非低價產品，但考慮到其材質具備防腐、防鏽、耐極端氣候且可重複使用的特性，這實際上是一項長期的基礎設施投資。對於政府或組織而言，它既是平時可靈活運用的資產，更是災難來臨時最堅強的後盾，展現了設計在實用與人道關懷上的雙重價值。

避難所, 球體建築, 災難救援, 日本設計, 快速組裝

