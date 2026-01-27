fb ig video search mobile ETtoday

無印良品首度賣年貨！烏魚子、茂谷柑走台灣文青風

▲無印良品首度開賣年菜。（圖／品牌提供）

▲無印良品首度開賣烏魚子等年菜。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

除百貨通路推出星級年菜外，主打日系簡約風格的 MUJI 無印良品，今年也加入戰局，於「良品市場」推出充滿濃厚台灣味的年節選品，主打具備永續認證的烏魚子與在地農產，讓你逛家居還能順便辦年貨，遠百近期也推出《春節禮品專刊》，集結米其林星級飯店年菜與精緻伴手禮，讓民眾一站購足。

▲無印良品首度開賣年菜。（圖／品牌提供）

近年積極強化在地的無印良品，也開始針對春節開辦「年貨」，首度推出主打「永續標章」的烏魚子，強調在兼顧漁民生計與海洋永續下捕撈，並採薄鹽、手工與日曬工法製作，保留食材原味與厚實口感，開賣切片包裝與完整禮盒，一口烏魚子（150公克），售價 750 元；友善漁船烏魚子（5-8兩），售價 888 元至 1,688 元 。

▲無印良品首度開賣年菜。（圖／品牌提供）

而寓意「大吉大利」的茂谷柑來自雲林斗六，在地鮮產強調果肉 Q 彈多汁，六入禮盒售價 169 元，3.6公斤盒裝售價 699 元。還有售價 550 元、香氣濃郁，適合燉湯或炊飯的阿里山「段木香菇」，以及阿里山森林蜂花粉與嘉義大學節水米的「森林米語花粉金磚」，與來自部落採集的森林蜜，都是在地農產，售價 250 元至 450 元。

▲無印良品首度開賣年菜。（圖／品牌提供）

遠東百貨近期也推出《春節禮品專刊》，主打「攢好好」的便利性，網羅各大飯店與知名餐飲品牌的圍爐套餐。包含台北遠東香格里拉飯店「香傳年菜組」，內含紅燒獅子頭、松茸花菇雞湯等經典料理，售價 4,688 元；晶華酒店「總鋪師鮑魚白鯧圍爐宴」，匯集鮑魚佛跳牆與壺底油蔥燒龍蝦等大菜，售價 16,800 元。

x無印良品首度開賣年菜。（圖／品牌提供）

▲包含花膠佛跳牆與蔥油龍虎斑等八道佳餚的Mega 50餐飲及宴會望月樓「2026望月樓除夕圍爐經典套餐」，售價 11,999 元。

▲無印良品首度開賣年菜。（圖／品牌提供）

▲台北遠東香格里拉飯店「香傳年菜組」，售價4,688元。

除了鹹食也有甜點禮盒，PIERRE HERMÉ Fantasia星耀綺夢馬卡龍禮盒，售價 2,620 元 ，以及米蘭百年品牌 COVA「超應景」炮仗禮盒，售價 1,680 元 。即日起至 2／22，民眾持 HAPPY GO 卡消費滿 1,200 元以上即送 100 元美食餐飲抵用券，購買兩件以上可享 95 折優惠 。

▲無印良品首度開賣年菜。（圖／品牌提供）

▲WH.LAND藝術瓷器馬上鑽系列遠百獨家限量版。

關鍵字：

MUJI無印良品, 良品市場, 烏魚子, 茂谷柑, 段木香菇, 森林蜜, 遠東百貨, 春節禮品專刊, 年菜, 伴手禮, 台北遠東香格里拉, 晶華酒店, 望月樓, PIERRE HERMÉ, COVA

