吃素不等於健康瘦！常見素料熱量、鈉含量一次看懂

▲▼常見素料熱量、鈉含量一次看懂 。（圖/Unsplash）

▲吃素不一定等於會瘦，挑選的食物很重要。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

營養師高敏敏在臉書分享門診中常遇到不少人以為「吃素＝清淡＝會瘦」，但實際狀況卻相反，有人吃素好幾年體重紋風不動，甚至血脂還上升。問題往往不是吃素本身，而是你吃進肚子的「素」，到底是哪一種。

▲▼常見素料熱量、鈉含量一次看懂。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#為什麼吃素卻瘦不下來？加工素料是關鍵

許多素食餐桌上的主角，其實是高度加工食品。像麵輪、素肉鬆、素獅子頭、素火腿等，多半是用精製麵粉、大豆分離蛋白，加上大量油脂與調味製成。熱量密度高、飽足感卻不持久，一不注意就容易吃過量。以麵輪為例，每100公克熱量接近600大卡，外觀不油，實際卻是名副其實的「熱量炸彈」。

#高鈉素料吃多了，不只胖還容易水腫

除了熱量，鈉含量也是常被忽略的陷阱。素肉鬆、素肉、干絲、素獅子頭等，鈉含量動輒數百毫克，吃多容易導致水腫、口渴、血壓負擔增加。有些人明明飲食控制嚴格，體重卻降不下來，其實是「水分滯留」在作怪，並非真的減脂失敗。

#「看起來不油」不等於低熱量

不少人挑素料時，會下意識避開油炸外觀，卻忽略成分本身的熱量來源。像素魚排、黑胡椒素排、素雞丁，看似清爽，實際上為了口感，製作過程中往往加入不少油脂，若常拿這類食品如果經常當主菜，熱量自然容易超標。

#營養師：健康吃素，關鍵在「選、搭、平衡」

想把素食吃得健康又不囤脂肪，重點在回到原型食物。深色蔬菜、菇類與海藻類，能補足維生素與植化素；豆類搭配全穀類，胺基酸組合才完整，蛋白質吸收更均衡。料理時盡量少用重組素料，多變化食材來源，身體才能拿到真正需要的營養。

#油脂不是敵人，但要用對、吃對

完全不吃油反而容易影響荷爾蒙與脂溶性維生素吸收。建議依料理方式選擇油脂，例如涼拌可用橄欖油、堅果油，熱炒再選耐高溫油。適量補充核果類，不僅能增加飽足感，也能避免因能量不足而暴食加工食品。

關鍵字：

吃素, 加工素料, 熱量陷阱, 高鈉食品, 健康飲食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

