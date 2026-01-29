Nespresso「魅惑紅」優惠登場　義式咖啡機不到3千就入手

fb ig video search mobile ETtoday

記者蔡惠如／綜合報導

農曆新年最應景顏色當然是「紅」，Nespresso針對新春推出自家旗下 Vertuo POP 推出「魅惑紅」機款，歐式的配色醒目時尚，放在客廳財位默默加持很可以，同步推出多款咖啡機優惠，義式咖啡機 Inissia 入手特價 2,990 元，再加碼春節禮盒抽獎，有機會拿到價值萬元的三星平板。

▲Nespresso新春咖啡機推優惠。（圖／品牌提供）

▲Nespresso新春咖啡機推優惠。（圖／品牌提供）

想營造過年氛圍不用大動干戈，只要選對一件「紅色單品」，就能瞬間點亮居家空間，Vertuo POP 的「魅惑紅」配色以紅黑元素，營造搶眼效果，鮮明的色調擺在家中不僅喜氣洋洋，平時使用也很時尚，原價 5,990 元，新春優惠價 3,990 元，其他款色同步優惠。

若喜歡義式咖啡，復古小巧的 Inissia 不佔空間，直覺的操作設計讓新手也能輕鬆駕馭，原價4,500元，特價 2,990 元；官網Essenza Mini 純潔白也同步優惠，原價4,500元，特價 2,990 元。

▲Nespresso新春咖啡機推優惠。（圖／品牌提供）

而今年春節也有兩款人氣限定風味驚喜回歸，包括具威尼斯奢華感的 「福里安花神咖啡館聯名款」，帶有濃郁的木質與巧克力香氣，以及象徵初春生機的 「開心果香草風味咖啡」，柔和的堅果奶香搭配嫩綠色視覺，喝上一口彷彿也喝下了整年的開心好運 。

▲Nespresso新春咖啡機推優惠。（圖／品牌提供）

業者表示，因應春節即起推出 「福滿花開金運咖啡禮盒」，內有經典回歸的 2 款人氣膠囊咖啡口味，以及隨盒附贈的 「金運刮刮卡」，主打 100% 中獎率，有機會抽中三星 Galaxy Tab S10 FE 平板、Galaxy Buds3 Pro 耳機等獎項。

▲LE CREUSET迎春「旋轉木馬」系列，用浮雕工藝讓日常餐桌也有儀式感。（圖／品牌提供）

▲LE CREUSET迎春「旋轉木馬」系列，用浮雕工藝讓日常餐桌也有儀式感。（圖／品牌提供）

迎接 2026 馬年農曆新年，法國鑄鐵鍋品牌 LE CREUSET 以「馬」的能量與歡樂寓意為靈感，推出全新「旋轉木馬系列」，將遊樂園中夢幻的旋轉木馬轉化為精緻的浮雕工藝，不僅應景農曆新年的團圓氛圍，其獨特的法式歐洲風格設計，即便在非節慶期間的日常使用，也能為居家空間呈現優雅與溫暖的氛圍 。

▲LE CREUSET迎春「旋轉木馬」系列，用浮雕工藝讓日常餐桌也有儀式感。（圖／品牌提供）

LE CREUSET 針對馬年新春，首亮相旋轉木馬系列，其工藝細膩的琺瑯鑄鐵圓鍋，在鍋蓋上運用浮雕元素，刻畫出馬匹旋轉騰躍的生動曲線，並搭配質感的金色蓋頭，夢幻與貴氣兼具，提供經典的「櫻桃紅」與優雅的「棉花白」兩色選擇，在冬日燉煮佛跳牆、濃郁雞湯或是圍爐火鍋上桌時，巧妙增添優雅氛圍。

▲LE CREUSET迎春「旋轉木馬」系列，用浮雕工藝讓日常餐桌也有儀式感。（圖／品牌提供）

全系列瓷器餐具以喜氣的經典櫻桃紅為主調，點綴靈動的馬匹圖騰，品項涵蓋不同尺寸的圓盤、飯碗、湯碗與馬克杯等，雖然使用了節慶感強烈的紅色，但透過法式線條與圖騰設計，讓它不僅限於過年使用，平日用來盛裝西式早午餐、下午茶或家常料理，都能透過層疊搭配營造出豐富的視覺層次，讓每一頓飯都充滿幸福的儀式感 。

▲LE CREUSET迎春「旋轉木馬」系列，用浮雕工藝讓日常餐桌也有儀式感。（圖／品牌提供）

▲LE CREUSET迎春「旋轉木馬」系列，用浮雕工藝讓日常餐桌也有儀式感。（圖／品牌提供）

LE CREUSET 旋轉木馬系列即日起已於全台上市，琺瑯鑄鐵圓鍋 22cm 售價 17,120 元；旋轉木馬系列圓盤售價 980 元起；旋轉木馬系列飯碗售價 1,180 元、湯碗售價 1,380 元；旋轉木馬系列英式馬克杯 350ml 售價 1,500 元 。

