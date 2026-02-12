當個「情緒穩定」的人不被感覺牽著走！延遲應對、杜絕想像都很關鍵

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

在高壓與快節奏的生活裡，「情緒穩定」早已成為許多人嚮往的能力，真正成熟的人，不是不生氣、不難過，而是能在情緒來臨時不被牽著走，想要變得更穩定，其實不是壓抑自己，而是學會理解與管理情緒，只要從日常練習開始，每個人都能慢慢培養這項能力。

＃先延遲反應，不立刻回應



很多衝突都來自情緒當下的衝動反應，當你感到生氣、委屈或焦慮時，給自己10秒鐘深呼吸，甚至暫時離開現場，讓身體的緊繃慢慢退去，延遲反應並不是逃避，而是替自己爭取思考空間，情緒過後再表達想法，往往更理性，也更有力量。

＃練習分辨「事實」與「想像」



情緒失控常常來自過度解讀，例如：對方晚回訊息，就開始腦補各種負面劇情，學會問自己：「這是確定的事實，還是我的猜測？」當你把事情拆解開來，就會發現很多焦慮只是想像出來的壓力，把注意力拉回真實情況，能有效降低內耗。

＃建立固定的情緒出口



情緒穩定不代表把感受壓在心裡，而是找到健康的釋放方式，無論是運動、寫日記、和信任的人聊天或是獨處放空，都是幫助情緒流動的方法，當你有固定的出口，情緒就不會累積成爆炸點，內心也會更平衡。