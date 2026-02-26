越躺越累？3個正確休息方法　短時間放鬆也能高效充電

記者李薇／台北報導 圖／pexels

上班很累，下班通常都會想要好好休息，但常常會有一種感覺，就是越休息越累，甚至總覺得沒有休息夠，很可能是因為你掌握的方式不對，導致沒有達到真正的身心放鬆，以下就盤點3個高效休息的方法，透過正確方式，短暫時間也能充飽電。

1.身體休息

以科學的角度來說，休息是指降低交感神經系統活躍的程度，讓身體達到放鬆，建議可以透過一些活動來完成，像是：冥想、瑜珈、按摩、睡前泡腳25分鐘等等方式，讓身體與大腦的興奮水平降低，打造平靜安寧的狀態，或者可以試試減少感官體驗，比如：不說話30分鐘、帶著眼罩休息15分鐘等等，進而減輕壓力。

2.情緒休息

社會教會每個人要當「情緒穩定的成年人」，總讓人每天都要維持在道德標準之間，但偶爾也應該適時放鬆，遵循自己真實的情緒與感受，以不干擾到他人為前提，適當抒發，像是寫一篇日記、發一則限時動態等等，都是很好緩解情緒的方法。

3.精神休息

在節奏快速的都市生活，疲憊感有時候是外界帶來的壓力所致，讓人覺得精神一直處在緊繃狀態，建議這時候可以轉換一下地方，到深山裡面走走、露營或是公園散步，透過與大自然的接觸，深層感受被治癒的生命力。