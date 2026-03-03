出國旅行最怕遇到的3種NG旅伴！第一種簡直「氣氛殺手」超掃興

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

出國旅行最怕的不是班機延誤，也不是行李超重，而是選錯旅伴，一趟原本期待已久的假期，很可能因為個性不合而全程烏煙瘴氣，旅伴不只影響行程節奏，更會左右整趟旅程的心情與回憶，以下三種NG旅伴類型，出發前一定要多觀察。

1.愛抱怨型，行程再好都能嫌



這種類型的人無論吃什麼都嫌難吃，走幾步就喊累，天氣太熱太冷都能碎念，班機晚點、飯店房間不夠大、景點人太多通通成為情緒出口，長時間下來會讓整團氣氛變得低迷壓抑，原本開心的旅遊節奏被打亂，旅行本該是體驗與放鬆，如果全程都在處理對方的負面情緒，最後只剩下疲憊。

2.時間失控型，永遠拖延不守時



集合時間永遠最後一個到，早上叫不醒，晚上又臨時想改行程，購物逛街沒有時間觀念，讓整個團隊行程一再延後，甚至錯過預訂的餐廳或交通工具，旅行需要一定的配合與節奏感，若有人總是以自我步調為主，其他人只能不斷妥協，久而久之摩擦自然增加。

3.金錢計較型，什麼都要算到分毫



旅行中難免有共同行動與花費，例如：交通分攤、餐廳均分或臨時加購體驗行程，但若對方事事斤斤計較，甚至在公共場合為了幾十元反覆爭論，氣氛很容易瞬間冷掉，金錢觀不同本來沒有對錯，但若缺乏彈性與體諒，旅程中就容易因小失大。