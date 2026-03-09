GD愛馬仕包上畫雛菊　戴百萬伯爵金錶配珠寶閃爆

▲GD（左）與日本藝術家VERDY相見歡，於他創立的潮牌Girls Don’t Cry店合影。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）是潮流指標人物，近日與日本藝術家VERDY會面時，再次展現他別具個人特色的時尚風格，手拎著愛馬仕（Hermès）黑色Haut à courroies（HAC）大包，上面繪有他標誌性的少一花瓣雛菊圖案，讓人一眼就認出是他的專屬包款。





▲GD拎的愛馬仕HAC黑色包款繪有他標誌性的雛菊圖案。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）

Haut à courroies是愛馬仕1892年初試啼聲的包款，因應當時以馬車為主要交通工具，旅人必須攜帶馬具與馬靴而設計此大容量的梯形包款，進入汽車年代則化身為旅行包款，至今仍是不少品味男士熱愛的款式，GD還加入個人特色，為自己的愛馬仕包裝飾鍾愛的雛菊圖案。





▲GD手部疊搭鑽戒、鑽石手鍊與伯爵金錶。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）





▲GD佩戴的PIAGET Sixtie綠松石面盤腕錶，1,220,000元。（圖／翻攝伯爵官網）

除了愛馬仕包吸睛，GD手部的華麗珠寶也很耀眼，他混搭多款鑽戒，同時疊搭鑽石手鍊與PIAGET（伯爵）要價1,220,000元的Sixtie腕錶，此系列錶款致敬60年代風華，呈現層疊有致的階梯式錶圈輪廓，他特別選購亮眼的綠松石面盤錶款，與他每日貼身佩戴的義大利珠寶品牌Repossi綠松石色彩漆戒指完美呼應。

