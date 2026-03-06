fb ig video search mobile ETtoday

Felix貴公子造型必備LV包　閃耀逾200萬AP金錶

>

▲▼ Felix 。（圖／翻攝IG）

▲Felix穿搭時尚，拎LV 114,000元的Speedy Trunk 25包並綁上絲巾。（圖／翻攝yong.lixx IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男團Stray Kids成員Felix以低音歌聲著稱，與他的精靈系外表形成極大反差，別具特色的時尚魅力吸引LV（Louis Vuitton，路易威登）目光，2023年起正式成為LV品牌大使，品牌服飾、配件與珠寶完美融入他的日常，近日他即拎著114,000元的Speedy Trunk 25包出遊，手腕上的AP（Audemars Piguet，愛彼）2,549,000元金錶也很搶眼，整體造型流露貴公子氣息。

▲▼ Felix 。（圖／翻攝IG）

▲Felix佩戴AP皇家橡樹系列玫瑰金計時碼錶。（圖／翻攝yong.lixx IG）

Felix所拎的LV Trunk系列的Speedy 25包款，以標誌性Monogram圖案及受硬箱設計啟發的設計向品牌DNA致敬，帆布製作的包身配有牛皮飾邊及金色金屬件細節，可手提或單肩攜帶，他還在側邊綁上LV絲巾，展現輕鬆隨興的一面。

▲▼ Felix 。（圖／翻攝IG）

▲AP皇家橡樹系列玫瑰金自動上鍊計時碼錶，2,549,000元。（圖／翻攝AP官網）

而Felix所戴的金錶也有來頭，為AP 18K玫瑰金打造的Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊計時碼錶，「Grande Tapisserie」大型格紋裝飾的「雲夜藍50」色調面盤，呈現時、分、小秒、日期與計時碼錶功能，完美詮釋優雅運動風格。

關鍵字：

Felix, Stray Kids, LV, Louis Vuitton, 路易威登, AP, Audemars Piguet, 愛彼

